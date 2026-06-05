El pan de Carral, protagonista de la primera ruta 'Entre migas e tostas'

Carral celebrará este fin de semana la primera edición de la ruta gastronómica Entre migas e tostas, una iniciativa que tendrá al pan de Carral como gran protagonista. La propuesta arrancará mañana, sábado 6, y continuará el domingo con la participación de 13 establecimientos del municipio.

Durante ambas jornadas, los locales ofrecerán diferentes elaboraciones en formato tosta, que podrán degustarse en los horarios fijados por cada establecimiento. Entre las propuestas figuran recetas como la Tosta do paraíso, la Tosta a toda brasa, la Cantábrica e mediterránea, la Tosta á italiana, la Tosta de tartar de salmón, la Tosta carrillera o la Tosta do Norte, entre otras.

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Las personas participantes podrán disfrutar de cada tosta por un precio de cinco euros, con consumición incluida. Los horarios podrán consultarse en la web municipal y en las redes sociales del Concello.