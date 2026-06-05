Cinco paseos marítimos cerca de A Coruña ideales para recorrer a pie: mar, acantilados y los mejores atardeceres de Galicia

Aseguran muchos coruñeses que serían incapaces de vivir lejos del mar. Por eso, cuando llega el fin de semana y el tiempo lo permite, son muchos los que se acercan a su famoso paseo marítimo, catalogado como el más largo del continente europeo.

Sin embargo, con sus 956 kilómetros de costa, A Coruña tiene muchos más rincones que ofrecer que los recorridos -muchas veces, ya trillados- que hay en la ciudad. En la comarca, y a 40 minutos o menos de la urbe, se encuentran algunas de las rutas más impresionantes junto al litoral, muchas de ellas aún poco conocidas.

Estos senderos -todos reconocidos con el sello de Sendero Azul- se extienden por puntos como, entre otros, Carballo, Caión y Malpica de Bergantiños, y mezclan historias de antiguos naufragios con estampas de postal: hay acantilados que se recortan contra el horizonte, cuevas marinas en las que se escucha el rugido del océano y algunas de las puestas de sol más bonitas de Galicia, con las que es fácil desconectar y regresar el lunes con la batería bien cargada.

1. Senda do Mar Razo-Baldaio (Carballo), casi 6 kilómetros entre dunas y marismas

La inmensidad de la playa de Razo, un paraíso surfero, da la bienvenida al visitante que se anima a recorrer su borde litoral. Un paseo marítimo que cuenta con 5,5 kilómetros de longitud y que discurre entre dunas, marismas y el salvaje paisaje de los arenales abiertos al océano.

Una parte del sendero Razo-Baldaio (Carballo). / Instagram/@cristabeldeviaje

Se trata de un sendero de dificultad baja, ya que es bastante llano, aunque hay tramos en los que se camina directamente sobre la arena. Como transcurre por una Zona de Especial Protección para las Aves, durante el camino es posible observar diversas especies de pájaros, así como un hermoso complejo dunar y una laguna habitada por chorlitejos, charranes y collalbas grises.

Se tardan cerca de unas tres horas en hacer la ruta completa, regresando a Razo por las dunas y la vegetación de la marisma. Se puede aprovechar para ver su playa fósil, formada en el cuaternario y tomar algo en alguno de los chiringuitos de la zona, o continuar hasta Caión y descubrir su antiguo puerto ballenero o la escondida playa de Arnela, que desaparece con la pleamar.

Dificultad : media.

: media. Duración: 3 horas.

2. Sendero Azul de Saldoiro (A Laracha), atardeceres sobre el mar

Conocida como una de las entradas a la Costa da Morte, esta ruta de senderismo es perfecta para descubrir A Coruña y gozar de uno de los atardeceres más bonitos de la provincia a tan solo media hora de la urbe. El recorrido comienza en la plaza Eduardo Vila Fano y llega hasta el arroyo Figueirido, bordeando la orilla de Caión entre acantilados y miradores con unas vistas inmejorables a los arenales.

Atardecer en la cala do Caracoleiro, en Caión. / Instagram/@ribadomarcaion

Si bien se realiza en apenas media hora, es frecuente perder la noción del tiempo en puntos como la cala do Caracoleiro, desde la que se divisa Malpica de Bergantiños. Igualmente recomendable es subir al mirador situado junto al Santuario dos Milagres, que ofrece una panorámica completa del pueblo de Caión y una puesta de sol de postal para volver a casa con la galería del smartphone llena.

Este Sendero Azul de A Coruña muere en la carretera que conecta el municipio con la playa de Leira de Carballo. En este tramo ya hay que tener cuidado con los coches, pero se aconseja continuar hasta Furna Furada, una gruta marina formada por la acción de la naturaleza.

Dificultad : fácil.

: fácil. Duración: 30 minutos.

3. Sendero Seixo Branco-Furnas (Oleiros), caminar al borde de los acantilados

Si uno quiere sentirse un poco como en el escarpado litoral de Escocia, no tiene por qué coger ningún avión. Basta con un viaje de media hora hasta Punta de Mera, donde comienza un bonito paseo por el litoral junto a afilados precipicios.

Vistas desde uno de los tramos de la ruta do Seixo Branco, en Oleiros. / Instagram/@descendientes.de.viajeros

El recorrido tiene cerca de 4 kilómetros y llega hasta el puerto de Lorbé, atravesando formaciones geológicas ancestrales y el famoso Seixo Branco, un montículo de cuarzo blanco desde el que se puede ver cómo el cielo se tiñe de rojo intenso al caer la tarde. Tampoco hay que perderse la visión de A Marola, un islote cercano en mar abierto que dio origen al dicho marinero: "Quen cruza a Marola, cruza a mar toda".

Aunque, sin duda, una de las cosas que más llama la atención de esta ruta son las cuevas marinas formadas en los pies de los acantilados, en las que se escucha el rugido del mar al batir contra la costa. Como ventaja, en la zona del Porto de Dexo hay un pequeño merendero con mesas y papeleras para sentarse a comer o hacer un descanso.

Dificultad : media.

: media. Duración: 1 hora y 30 minutos.

4. Senda dos Sentidos (Miño), una ruta íntima con miradores

Para quienes buscan una ruta sencilla, corta y con gran riqueza de flora y fauna, la Senda dos Sentidos es el paseo perfecto. Se encuentra dentro de la Red Natura 2000 y se hace fácilmente en 40 minutos.

Un tramo de la Senda dos Sentidos de Miño. / Instagram/@santi.baygar

El punto de partida es la playa de la Ribeira, desde donde se inicia un recorrido que discurre junto a la Ría de Betanzos y que, a veces, se interna un poco más en la naturaleza de la zona. El paseo cuenta con cuatro miradores de interés -Miradoiro da Ondalonga, Miradoiro do Salgueiro, Miradoiro dos Loureiros y Miradoiro do Carballo-, en los que se puede hacer una parada técnica y disfrutar del paisaje.

El final del camino es el paseo de la Alameda de Ponte do Porco. Aquí se puede ver un puente medieval que cruza el río Lambre y, un poco más allá, un nuevo recorrido -la Ruta dos Muíños do Río Medio- para los que se hayan quedado con ganas de una caminata más larga.

Dificultad : fácil.

: fácil. Duración: 40 minutos.

5. Senda do Mar Santo Hadrián (Malpica de Bergantiños)

El paseo marítimo de la comarca de A Coruña con el que cerramos la lista es la Senda do Mar Santo Hadrián. Se trata de un camino de tierra a 40 minutos de la urbe que bordea la costa entre el paseo marítimo del municipio y la ermita de San Hadrián, salpicado por pintorescas fuentes de piedra y por una vista privilegiada del Atlántico y las Illas Sisargas.

La ermita de Santo Hadrián, en Malpica de Bergantiños. / Instagram/@galicia.angibaldrich

Puede hacerse en una hora, aunque hay que tener en cuenta que tiene desniveles y algún escalón, por lo que no es la más adecuada para personas con problemas de movilidad. Por lo demás, resulta perfecta para conectar con la naturaleza y conocer parte del pasado marinero de la zona visitando la pequeña capilla encaramada a lo alto de una loma.

Allí acudían los marineros antes de salir a navegar para pedir protección en las aguas. Es un buen sitio para disfrutar de una panorámica sobrecogedora y seguir después, si se tienen ánimos, hacia la famosa ruta de los faros.