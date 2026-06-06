Carral inaugura una ruta de tostas con trece locales que emplean su afamado pan y seducen a Xosé A. Touriñán
'Entre migas e tostas' ha causado un gran interés entre vecinos y visitantes
Carral celebra este fin de semana la primera edición de su ruta de tostas, en la que trece locales del municipio ofrecen recetas utilizando como base el pan de la localidad. La iniciativa, que lleva por nombre Entre migas e tostas, ha generado un "gran interés", señala el Concello, con participación de vecinos y de visitantes de otros municipios de la comarca como el actor, humorista y presentador cullerdense Xosé Antonio Touriñán.
Entre los participantes están Casa Roel, con Tosta do meu país RD, y Bar A Parola con Tosta do paraíso. As Táboas presenta Tosta a toda brasa, Bar O Tropezón Cantábrica e mediterránea y Terra su Tosta á italiana. En Costa da Égoa se puede disfrutar de Tosta de tartar de salmón y en el Bar A Rotonda A tosta cremosa do puerto. El Café Bar O Piolindo sirve la Tosta carrillera, mientras que en Lume e Ferro la receta es Tosta Fume e Queixo, en Vinoteca Siglo XXI la Tosta dos avós y en Lareiras la Tosta do Norte. Boca Grande presenta A soleira y Casa Adolfo A tosta do piquillo.
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