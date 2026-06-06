El Complejo Deportivo de Carral reabrirá este lunes tras la ampliación

El Complejo Deportivo de Carral reabrirá este lunes, tras actuaciones de ampliación. La zona de gimnasio ha ganado más de 100 metros cuadrados, hasta llegar a los 650, y se ha creado una nueva sala de actividades dirigidas con una superficie de 150 metros.

Las actuaciones se llevaron a cabo a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña y supusieron una inversión de 165.000 euros. El Ayuntamieno se encargó de la renovación integral de la iluminación, así como los trabajos de pintura y la colocación de nuevos vinilos tanto en el interior como en el exterior. El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, y el concejal de Deportes, Óscar Bodelo, recibieron en la mañana de este sábado al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y a la diputada de Plans Provinciais, Cristina García Rey, en las dependencias.