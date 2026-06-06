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El Complejo Deportivo de Carral reabrirá este lunes tras la ampliación

Ha ganado más de 100 metros en el gimnasio y una nueva sala de actividades dirigidas

Visita institucional por la reapertura del complejo deportivo, en la que participaron representantes del Concello y la Diputación.

Visita institucional por la reapertura del complejo deportivo, en la que participaron representantes del Concello y la Diputación. / La Opinión

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RAC

Carral

El Complejo Deportivo de Carral reabrirá este lunes, tras actuaciones de ampliación. La zona de gimnasio ha ganado más de 100 metros cuadrados, hasta llegar a los 650, y se ha creado una nueva sala de actividades dirigidas con una superficie de 150 metros.

Las actuaciones se llevaron a cabo a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña y supusieron una inversión de 165.000 euros. El Ayuntamieno se encargó de la renovación integral de la iluminación, así como los trabajos de pintura y la colocación de nuevos vinilos tanto en el interior como en el exterior. El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, y el concejal de Deportes, Óscar Bodelo, recibieron en la mañana de este sábado al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y a la diputada de Plans Provinciais, Cristina García Rey, en las dependencias.

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