Culleredo ultima las inversiones en parroquias antes de llevar a pleno su proyecto de presupuesto
El Gobierno local insta a la oposición a participar y aportar sus sugerencias
El Gobierno local de Culleredo está ultimando su propuesta de presupuestos municipales de 2026 para llevarlos a pleno con la redacción del capítulo de inversiones, que, promete, incluirán actuaciones en «todas las parroquias del municipio», con obras en «seguridad vial, renovación urbana y equipamientos». El alcalde, José Ramón Rioboo, está reuniéndose con asociaciones para recabar las propuestas vecinales.
El Ejecutivo municipal también afirma que está abierto a «las ideas de los grupos que conforman la oposición», de los que uno ya ha enviado sugerencias, y los convocará a una reunión antes de llevar a pleno su propuesta. El Gobierno local pide «un entendimiento que deje a un lado las disputas políticas y dé luz verde» a las cuentas.
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