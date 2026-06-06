Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los estudiantes, tras la PAU: "Juegan con nuestro futuro"Desembarco de SAIC en FerrolResultados de Estrella GaliciaLos fichajes del Dépor: un extremo derecho, la prioridadFiscalía de A Coruña contra el cobro del equipaje de manoSan Juan estrena parcelas piloto en las playasRestricciones y multas este San Juan
instagramlinkedin

Oleiros abre nuevas calles para dar salida a Icaria y 'burlar' atascos

El Concello anuncia la finalización de los trabajaos de urbanización de urbanización Icaria IV y la apertura de nuevas calles que mejoran la conectividad local

Nuevas calles en la urbanización Icaria IV, en Oleiros

Nuevas calles en la urbanización Icaria IV, en Oleiros / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Barro

Oleiros

El Concello de Oleiros ultimaba estos días los detalles para la apertura de nuevas calles la cuarta fase de la urbanización Icaria (SUD-5). Se trata de una actuación muy esperada por residentes y trabajadores del entorno, ya que va a permitir resolver el problema de conectividad que presentaban muchas de estas vías, además de ganar espacio de aparcamiento, nuevas aceras y también más espacios verdes.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunciaba esta semana el final de las obras de urbanización de este ámbito, que une las parroquias de Liáns y Perillo. Avanzaba también que "estos días" se procedería a la apertura de estas nuevas calles, que conectan con vías tan importantes como la avenida Rosalía de Castro, la rúa Areal o la N-6. "É unha boa noticia para os veciños que viven nesa zona, que van ter accesos mellorados e que van poder burlar eses tapóns que ás veces se crean entre estas estradas", apuntaba el regidor.

En concreto, la nueva urbanización va a permitir dar continuidad a calles de otras fases de la urbanización Icaria que hasta ahora no tenían salida, como Apolo, Diana, Juno e Ícaro, pero también a otras vías del entorno, como Merlo, O Riveiro y la rúa Revolta, que también van a ganar en conectividad.

Nuevas calles en la urbanización Icaria IV, en Oleiros

Nuevas calles en la urbanización Icaria IV, en Oleiros / LOC

El proyecto de urbanización abarca un ámbito de 6,5 hectáreas en el que está prevista la construcción de cerca de 300 viviendas y lleva asociada una inversión de 3,8 millones de euros. Para dar salida a esta urbanización hacia la N-6, está prevista la construcción de un vial que queda fuera de este proyecto y cuyas obras están todavía en ejecución. Este nuevo viario conectará también con la rúa Revolta, a la que se accede desde la rúa Areal y que será uno de los accesos a esta nueva fase, junto con las vías que parten desde la carretera de Montrove en dirección Oleiros.

Más alternativas

Cuando esté concluído este vial, las nuevas calles que ahora se abren servirán, como indicaba el alcalde Oleirense, para dispersar el tráfico desde vías muy transitadas, especialmente en los meses de verano. No obstante, no es el único proyecto previsto en la zona para tal fin. En otro desarrollo urbanístico cercano, el de Alsina-Lamastelle, las obras de urbanización reservan un espacio en uno de sus extremos para la futura Artabriña, el vial autonómico 11-17 que comunicaría Santa Cruz con la AP-9 en A Barcala, ya en el municipio de Cambre, del que no se han vuelto a conocer avances.

Esta infraestructura, que complementaría a la finalización de la Vía Ártabra, no solo permitiría liberar de tráfico la carretera entre Santa Cruz y Santa Cristina, sino que también lo haría en la avenida de Rosalía de Castro desde el entorno de la urbanización del Club de Tenis, desviando hacia la N-6 primero y a la AP-9 después (a esta última desembocaría por en paralelo a la Costa da Tapia) gran parte del tráfico proveniente de la capital oleirense, de parroquias como Arillo y Dorneda o de la urbanización de Xaz.

Noticias relacionadas y más

Pero mientras este proyecto no se concreta, desde Oleiros optan por celebrar la "boa noticia" que, en palabras de su alcalde, supone la apertura de nuevos viales en un concello en el que su crecimiento va ligado también al incremento del tráfico rodado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
  2. Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
  3. Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
  4. La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
  5. Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
  6. Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
  7. Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
  8. Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros

Oleiros abre nuevas calles para dar salida a Icaria y 'burlar' atascos

Oleiros abre nuevas calles para dar salida a Icaria y 'burlar' atascos

Carral inaugura una ruta de tostas con trece locales que emplean su afamado pan y seducen a Xosé A. Touriñán

El Complejo Deportivo de Carral reabrirá este lunes tras la ampliación

El Complejo Deportivo de Carral reabrirá este lunes tras la ampliación

Culleredo ultima las inversiones en parroquias antes de llevar a pleno su proyecto de presupuesto

Culleredo ultima las inversiones en parroquias antes de llevar a pleno su proyecto de presupuesto

De medir arterias a cocinar caviar de zumo: la ciencia toma el paseo de O Burgo

De medir arterias a cocinar caviar de zumo: la ciencia toma el paseo de O Burgo

Betanzos da el primer paso para la venta forzosa del edificio en ruinas de la Praza da Constitución

El Concello abre expediente para demoler varias ruinas en el entorno del nuevo paseo de la ría

El Concello abre expediente para demoler varias ruinas en el entorno del nuevo paseo de la ría

Baldo Ramos y Sara Plaza, ganadores del 29º Premio de Poesía Concello de Carral

Baldo Ramos y Sara Plaza, ganadores del 29º Premio de Poesía Concello de Carral
Tracking Pixel Contents