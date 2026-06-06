Oleiros abre nuevas calles para dar salida a Icaria y 'burlar' atascos

El Concello de Oleiros ultimaba estos días los detalles para la apertura de nuevas calles la cuarta fase de la urbanización Icaria (SUD-5). Se trata de una actuación muy esperada por residentes y trabajadores del entorno, ya que va a permitir resolver el problema de conectividad que presentaban muchas de estas vías, además de ganar espacio de aparcamiento, nuevas aceras y también más espacios verdes.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunciaba esta semana el final de las obras de urbanización de este ámbito, que une las parroquias de Liáns y Perillo. Avanzaba también que "estos días" se procedería a la apertura de estas nuevas calles, que conectan con vías tan importantes como la avenida Rosalía de Castro, la rúa Areal o la N-6. "É unha boa noticia para os veciños que viven nesa zona, que van ter accesos mellorados e que van poder burlar eses tapóns que ás veces se crean entre estas estradas", apuntaba el regidor.

En concreto, la nueva urbanización va a permitir dar continuidad a calles de otras fases de la urbanización Icaria que hasta ahora no tenían salida, como Apolo, Diana, Juno e Ícaro, pero también a otras vías del entorno, como Merlo, O Riveiro y la rúa Revolta, que también van a ganar en conectividad.

Nuevas calles en la urbanización Icaria IV, en Oleiros / LOC

El proyecto de urbanización abarca un ámbito de 6,5 hectáreas en el que está prevista la construcción de cerca de 300 viviendas y lleva asociada una inversión de 3,8 millones de euros. Para dar salida a esta urbanización hacia la N-6, está prevista la construcción de un vial que queda fuera de este proyecto y cuyas obras están todavía en ejecución. Este nuevo viario conectará también con la rúa Revolta, a la que se accede desde la rúa Areal y que será uno de los accesos a esta nueva fase, junto con las vías que parten desde la carretera de Montrove en dirección Oleiros.

Más alternativas

Cuando esté concluído este vial, las nuevas calles que ahora se abren servirán, como indicaba el alcalde Oleirense, para dispersar el tráfico desde vías muy transitadas, especialmente en los meses de verano. No obstante, no es el único proyecto previsto en la zona para tal fin. En otro desarrollo urbanístico cercano, el de Alsina-Lamastelle, las obras de urbanización reservan un espacio en uno de sus extremos para la futura Artabriña, el vial autonómico 11-17 que comunicaría Santa Cruz con la AP-9 en A Barcala, ya en el municipio de Cambre, del que no se han vuelto a conocer avances.

Esta infraestructura, que complementaría a la finalización de la Vía Ártabra, no solo permitiría liberar de tráfico la carretera entre Santa Cruz y Santa Cristina, sino que también lo haría en la avenida de Rosalía de Castro desde el entorno de la urbanización del Club de Tenis, desviando hacia la N-6 primero y a la AP-9 después (a esta última desembocaría por en paralelo a la Costa da Tapia) gran parte del tráfico proveniente de la capital oleirense, de parroquias como Arillo y Dorneda o de la urbanización de Xaz.

Pero mientras este proyecto no se concreta, desde Oleiros optan por celebrar la "boa noticia" que, en palabras de su alcalde, supone la apertura de nuevos viales en un concello en el que su crecimiento va ligado también al incremento del tráfico rodado.