Cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado

Adolfo López Cabrera, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja, celebró su 69 cumpleaños por todo lo alto en el Copacabana este domingo.

Como los 70 le parecían demasiado topicazo, el comerciante coruñés decidió montar un fiestón justo antes de cambiar de década y reunir a sus familiares y amigos más cercanos.

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Al final, un total de 110 personas acudieron al evento del coruñés, que contó además con música en vivo para poner ritmo a su día.