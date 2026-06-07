La Diputación prepara una segunda edición del MercaNaVila
Organiza con la Federación Galega de Comercio una nueva campaña para otoño
La Diputación de A Coruña trabaja en una segunda edición del MercaNaVila, un programa de apoyo al comercio de proximidad de los pequeños concellos de la provincia.
El presidente provincial, Valentín González Formoso, mantuvo una reunión con el responsable de la Federación Galega do Comercio, José María Seijas, para avanzar en el diseño de la nueva campaña, prevista para este otoño.
El Ejecutivo provincial destaca que la primera edición de este programa "superó ampliamente las expectativas iniciales y se convirtió en un referente de apoyo al comercio local". MercaNaVila puso a disposición de la ciudadanía bonos descuento para realizar compras en los establecimientos adheridos de las villas y municipios pequeños y medianos de la provincia. La iniciativa cerró su primera edición con más de 93.000 bonos descargados, cerca de 300.000 operaciones de compra, 1080 comercios participantes y 16 millones de euros movilizados, detalla la institución provincial.
A la vista del éxito, la Diputación y la Federación Galega de Comercio iniciarán los trabajos para definir los detalles de una nueva convocatoria y consolidar esta iniciativa.
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