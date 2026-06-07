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Pesar por la muerte de Fina Naveira, presidenta durante 30 años de la asociación vecinal de Infesta

La alcaldesa lamenta el fallecimiento de esta "betanceira sin igual entregada siempre a su gente y a mejorar el municipio desde las parroquias"

Esta dirigente vecinal recibió hace un par de meses la máxima distinción del municipio en materia de igualdad

Fina Naveira, a la izq., recibe de manos de la alcaldesa el premio Úrsula Meléndez de Texeda.

Fina Naveira, a la izq., recibe de manos de la alcaldesa el premio Úrsula Meléndez de Texeda. / LOC

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RAC

Betanzos

Pesar en Betanzos por la muerte de Fina Naveira García, presidenta durante treinta años de la Asociación de Veciños e Veciñas do Norte-Betanzos-Infesta. La alcaldesa, María Barral, que hace algo más de dos meses entregaba a esta dirigente la máxima distinción en materia de igualdad, el Premio Úrsula Meléndez, manifestó en redes su tristeza por el fallecimiento de esta "betanceira sin igual entregada siempre a su gente y a mejorar el municipio desde las parroquias".

"Su pérdida deja un hueco imposible de llenar y una honda tristeza en todos nosotros, pero también nos empuja a continuar cada día con su legado", sostiene la regidora, que elogia la "labor fundamental" desarrollada por Fina Naveira en todos estos años.

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El colectivo vecinal que capitaneó Fina durante las tres últimas décadas expresó también en redes su pesar por el fallecimiento de esta vecina que fue "mucho más" que la cabeza visible de la asociación. "Fuiste la iniciativa personificada, siempre dispuesta a ayudar", recoge un emotivo mensaje que hace hincapié en la "energía de luchadora" de esta betanceira y su labor desinteresada para que los vecinos estuviesen "unidos pasándolo bien".

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