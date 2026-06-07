Presentación del tercer libro de Juan Fariña
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Bergondo
El escritor Juan Fariña, concejal en el Concello de Bergondo, presentará el jueves 11 en el Liceo y el día 18, en A Senra, su tercer libro: Agosto dezaseis.
Se trata de una novela coral ambientada en un mes de agosto en A Vila -una ciudad que enseguida reconocerán los lectores de As Mariñas- en la que Fariña explora las vivencias de un grupo muy heterogéneo de personas.
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