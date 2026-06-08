Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las escuelas infantiles de A Coruña se adelantan al decreto del GobiernoEl regreso del Leyma a la Liga ACBEntrevista a Caio PachecoRespaldo al "área metropolitana para el taxi"Los siguientes pasos del DéporRecortes en el Consorcio de TurismoVisita del Papa en directo
instagramlinkedin

Alternativa denuncia una sanción por el estado de la depuradora de O Quenllo

La formación señala que Augas de Galicia ha impuesto una multa de 5.000 euros por vertidos al río

Vista de la depuradora de O Quenllo, en Carral.

Vista de la depuradora de O Quenllo, en Carral. / VICTOR ECHAVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Carral

Alternativa dos Veciños de Carral denuncia que el Concello ha tenido que pagar 5.000 euros de multa por el mal funcionamiento de la depuradora de O Quenllo, que ha provocado vertidos al río Brexa.

La sanción de Augas de Galicia, señala la formación, "evidencia a deixadez e a mala xestión do goberno actual nun asunto tan importante como é o saneamento e a protección do medio ambiente". Alternativa insta al Ejecutivo local a informar a los vecinos sobre la situación actual de la depuradora.

La infraestructura de tratamiento de aguas lleva más de una década arrastrando problemas por la falta de mantenimiento, lo que ha dado lugar a episodios de caudales blanquecinos, espumas y malos olores que afectan a la calidad del agua. Augas de Galicia ya había sancionado al Concello por el estado de la depuradora en dos ocasiones, en 2012 y 2018.

Noticias relacionadas

El Concello había calificado las obras en el lugar como "una actuación prioritaria" que necesitaban de una "solución ágil y eficaz".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
  2. El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
  3. Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
  4. La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
  5. La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
  6. Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
  7. Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
  8. Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo

Alternativa denuncia una sanción por el estado de la depuradora de O Quenllo

Alternativa denuncia una sanción por el estado de la depuradora de O Quenllo

La parroquia de Dexo, en Oleiros, celebra el San Antón con Cinema y Los Satélites

La parroquia de Dexo, en Oleiros, celebra el San Antón con Cinema y Los Satélites

El BNG de Culleredo pide información sobre el ARI de Fonte da Balsa

El BNG de Culleredo pide información sobre el ARI de Fonte da Balsa

El Gobierno confirma a Coventina como adjudicataria definitiva del nudo de Meirama para la central reversible de As Encrobas

El Gobierno confirma a Coventina como adjudicataria definitiva del nudo de Meirama para la central reversible de As Encrobas

A historia de Culleredo cobra vida na radio grazas aos alumnos do IES Rego de Trabe

A historia de Culleredo cobra vida na radio grazas aos alumnos do IES Rego de Trabe

El Concello de A Coruña y la Xunta respaldan la creación de un área conjunta de taxi con Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo: se necesita el apoyo de dos tercios

El Concello de A Coruña y la Xunta respaldan la creación de un área conjunta de taxi con Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo: se necesita el apoyo de dos tercios

El Aquapark de Cerceda comienza una nueva temporada: consulta horarios y precios

El Aquapark de Cerceda comienza una nueva temporada: consulta horarios y precios

Adolfo López cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado

Adolfo López cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado
Tracking Pixel Contents