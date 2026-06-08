Alternativa denuncia una sanción por el estado de la depuradora de O Quenllo

Alternativa dos Veciños de Carral denuncia que el Concello ha tenido que pagar 5.000 euros de multa por el mal funcionamiento de la depuradora de O Quenllo, que ha provocado vertidos al río Brexa.

La sanción de Augas de Galicia, señala la formación, "evidencia a deixadez e a mala xestión do goberno actual nun asunto tan importante como é o saneamento e a protección do medio ambiente". Alternativa insta al Ejecutivo local a informar a los vecinos sobre la situación actual de la depuradora.

La infraestructura de tratamiento de aguas lleva más de una década arrastrando problemas por la falta de mantenimiento, lo que ha dado lugar a episodios de caudales blanquecinos, espumas y malos olores que afectan a la calidad del agua. Augas de Galicia ya había sancionado al Concello por el estado de la depuradora en dos ocasiones, en 2012 y 2018.

Noticias relacionadas

El Concello había calificado las obras en el lugar como "una actuación prioritaria" que necesitaban de una "solución ágil y eficaz".