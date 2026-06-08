El Aquapark de Cerceda comienza una nueva temporada: consulta horarios y precios

El Aquapark de Cerceda arranca este miércoles, 10 de junio, su nueva temporada en la que estará abierto hasta el 6 de septiembre. La instalación cercedense encara su verano con numerosas reservas de centros educativos que aprovecharán sus últimas semanas de curso para vivir una excusión de final de año.

Las tarifas este año serán de 12 euros para adultos durante los días de semana, 9 para niños y niñas de 5 a 12 años y de 1 para menores de cuatro años. Los precios se incrementan un euro en caso de fines de semana y festivos.

Las familias numerosas y las personas con discapacidad cuentan con una tarifa reducida en todos los tramos. También hay abonos semanales a 52 euros para adultos, 37 para menores y 10 euros para niños y niñas de hasta cuatro años. En todo caso serán nominativos e intransferibles. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en la web aquaparkcerceda.es.

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Los horarios serán desde las 12.00 hasta las 20.00 horas todos los días, aunque la taquilla estará abierta desde las 11.00 horas.