Betanzos intensifica la lucha contra la ruina del casco histórico y plantea la venta forzosa de otros dos edificios

El Concello de Betanzos intensifica las medidas para combatir la ruina en el casco histórico. El Ayuntamiento acaba de iniciar otros dos expedientes para la venta forzosa de sendas edificaciones de la zona monumental tras años de requerimientos ignorados. Se trata de dos viviendas ubicadas en Rúa Nova 55 y Rúa Ferreiros 27, según detalla el acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 14 de mayo, en la que se acordó decretar el incumplimiento de los deberes de conservación, un requisito previo indispensable para acogerse a las medidas que establece la ley para estos casos, que van desde la expropiación a la venta forzosa.

El Gobierno local optó durante muchos años por intentar incentivar la rehabilitación por la vía de las multas coercitivas, pero ante el abandono crónico de algunas propiedades da un paso adelante y abre la puerta a la venta forzosa, alternativa que acaba de acordar para un céntrico edificio de la Praza da Constitución que lleva años cubierto por una lona para disimular la ruina.

En el caso de la propiedad de Rúa Nova, el expediente detalla que el Concello requirió en 2023 a su titular la colocación de una malla protectora con urgencia ante el riesgo de desprendimientos y la presentación de un proyecto de rehabilitación de la fachada en tres meses. Ampliamente superado ese plazo y, tras constatar que no se habían llevado a cabo ninguna de las medidas requeridas, el Concello dictó una orden de ejecución que tampoco fue atendida, por lo que abre ahora la puerta a la venta forzosa previa declaración del incumplimiento de las obligaciones de conservación. El propietario tendrá aún un plazo para alegar.

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La otra edificación, la de Rúa Ferreiros, ilustra uno de los motivos más frecuente de abandono inmobiliario: el reparto de una propiedad entre varios herederos. Esta casa de 110 metros cuadrados se reparte entre nueve personas, según detalla el decreto. El Concello de Betanzos dictó en 2023 una orden de ejecución tras constatar la arquitecta municipal el riesgo de desprendimiento por la altura de los elementos deficientes de la fachada. La funcionaria valoraba en aquel momento las obras necesarias en 25.708 euros. Ante la falta de respuesta de los titulares, el Concello interpuso en 2025 una multa de 3.000 euros que tampoco obtuvo los resultados deseados. Dada la situación y tras constatar que se mantiene el estado deficiente de la fachada, con grietas y peligro de caída de elementos como cornisas, el Concello decreta el incumplimiento de los deberes de conservación y propone también la venta forzosa de la edificación, previa audiencia a los propietarios.