El BNG de Culleredo pide información sobre el ARI de Fonte da Balsa

El BNG de Culleredo exige al Gobierno municipal información sobre el Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Fonte da Balsa. Los nacionalistas piden que se detallen los trabajos desarrollados en los casi tres años desde la declaración del ARI.

La formación señala que esta aprobación "foi un logro demandado durante moito tempo pola veciñanza", que está "cansa dos desplantes do Goberno de José Ramón Rioboo". Los nacionalistas fueron los responsables de llevar la declaración al Pleno, que la aprobó por unanimidad en septiembre de 2023.

El BNG pide que se explique qué trabajos se han hecho desde la Xunta y en concreto desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que es el órgano encargado de la aprobación definitiva. La formación pone de ejemplo zonas como Labañou o Ventorrillo en A Coruña, en las que la colaboración entre la administración autonómica y local permitió conseguir inversiones para rehabilitar estas zonas urbanas que necesitaban una rehabilitación urgente.

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El portavoz municipal, Tono Chouciño, señala que "aínda en novembro de 2025 o BNG conseguiu reservar unha partida de 200.000€ para os traballos que lle corresponde financiar ao Concello relativos ao ARI, pero continuamos sen ver avances na súa tramitación" y acusa al Ejecutivo local de "desleixo" en el desempeño de sus funciones.