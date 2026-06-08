Excarcelado un conductor tras una salida de vía en Bergondo

Una salida de vía de un coche en el kilómetro 3 de la AC-162, en Bergondo, implicó la excarcelación del conductor y el traslado por parte de los servicios sanitarios hasta el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El accidente sucedió alrededor de las 15.00 horas. El conductor permanecía consciente, pero estaba atrapado en el interior del turismo que se encontraba semivolcado y no podía salir por sus medios.

El herido fue liberado por los Bombeiros de Betanzos a través de una de las ventanas del coche, tras lo que fue evacuado en ambulancia.

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Al lugar también acudieron, además de Urxencias Sanitarias y los bomberos de Betanzos, la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Bergondo y los servicios de mantenimiento de la carretera.