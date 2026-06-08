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Excarcelado un conductor tras una salida de vía en Bergondo

Permanecía consciente pero no podía salir por sus propios medios

Vehículo que se salió de la vía en Bergondo

Vehículo que se salió de la vía en Bergondo / LOC

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RAC

Una salida de vía de un coche en el kilómetro 3 de la AC-162, en Bergondo, implicó la excarcelación del conductor y el traslado por parte de los servicios sanitarios hasta el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El accidente sucedió alrededor de las 15.00 horas. El conductor permanecía consciente, pero estaba atrapado en el interior del turismo que se encontraba semivolcado y no podía salir por sus medios.

El herido fue liberado por los Bombeiros de Betanzos a través de una de las ventanas del coche, tras lo que fue evacuado en ambulancia.

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Al lugar también acudieron, además de Urxencias Sanitarias y los bomberos de Betanzos, la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Bergondo y los servicios de mantenimiento de la carretera.

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