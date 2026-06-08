Excarcelado un conductor tras una salida de vía en Bergondo
Permanecía consciente pero no podía salir por sus propios medios
Una salida de vía de un coche en el kilómetro 3 de la AC-162, en Bergondo, implicó la excarcelación del conductor y el traslado por parte de los servicios sanitarios hasta el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
El accidente sucedió alrededor de las 15.00 horas. El conductor permanecía consciente, pero estaba atrapado en el interior del turismo que se encontraba semivolcado y no podía salir por sus medios.
El herido fue liberado por los Bombeiros de Betanzos a través de una de las ventanas del coche, tras lo que fue evacuado en ambulancia.
Al lugar también acudieron, además de Urxencias Sanitarias y los bomberos de Betanzos, la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Bergondo y los servicios de mantenimiento de la carretera.
- Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
- El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
- La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
- Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
- Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
- Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo