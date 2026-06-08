El Gobierno confirma a Coventina como adjudicataria definitiva del nudo de Meirama para la central reversible de As Encrobas

El proceso de descarbonización tras el cierre de la central térmica de Meirama, en Cerceda, ha dado un paso adelante. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la directora del Instituto para a Transición Xusta (ITX), Judit Carreras, anunciaron este lunes la resolución definitiva del concurso de transición justa de este nudo. La empresa Coventina Renovables ha resultado la adjudicataria oficial del derecho de acceso y conexión a la red eléctrica para construir una central de bombeo reversible en el lago de As Encrobas. Un proyecto que ha acumulado críticas entre diversos colectivos locales por su posible impacto en el agua potable de A Coruña y su área metropolitana.

La iniciativa de la compañía, considerada por la Xunta como un "proyecto industrial estratégico", cuenta con el respaldo de una ayuda provisional de 30 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) —dentro de la inversión total estimada en unos 445 millones de euros— y la autorización de Augas de Galicia para seguir avanzando en su puesta a punto. Respecto a los plazos, la empresa prevé que la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa se obtengan en el primer trimestre de 2027, y su objetivo es iniciar las obras en 2028.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, defendió que "no hay transición justa si no hay compromiso firme con el territorio". Blanco destacó que el Ejecutivo central ha destinado ya en Galicia más de 183 millones de euros en ayudas para desarrollar 59 proyectos empresariales, y que el objetivo final es seguir trabajando para que "el progreso" llegue a todos y cada uno de los rincones de Galicia. "Para donde antes había una chimenea apagada, hoy se enciende un nuevo proyecto", señaló.

1.000 empleos a tiempo completo en 10 años

La directora del Instituto para a Transición Xusta, Judit Carreras, detalló las particularidades de este concurso, en el que compitieron 7 proyectos. A diferencia del sistema convencional, este modelo prioriza el impacto socioeconómico y la creación de puestos de trabajo directos. Carreras avanzó que la central generará "en momentos pico, 180 empleos asociados a la parte de generación", y matizó que el cálculo anualizado prevé unos "1.000 empleos a tiempo completo" a lo largo de un periodo de 10 años, sin contar las tareas de construcción. El plan incluye también impulsar el uso lúdico y turístico del lago de As Encrobas.

Vista general del lago de As Encrobas, en Cerceda. / LOC

El CEO de Coventina Renovables, Jesús Berzosa, agradeció la confianza institucional y remarcó la importancia del empleo local. "Una de las prioridades de este proyecto ha sido siempre el empleo local y el compromiso de transmitir a las empresas que en el futuro colaboren con nosotros", aseguró. Asimismo, adelantó que adoptarán un programa de apoyo a la formación de los trabajadores tanto actuales como futuros, a través de cursos de 67.500 horas para 450 personas. Unos itinerarios vinculados a energías renovables y economía circular, enfocados a perfiles con salida real: electricidad, fotovoltaica, operación y mantenimiento y automatización. La condición para participar es clara: ser residente en Cerceda, Carral, Tordoia, Ordes o A Laracha.

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El alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, celebró la resolución señalando que "sería un drama social para nós, despois do peche da central térmica de Meirama, de todo o que significou a nivel de ingresos públicos e de emprego, que non houbera esa transición". El regidor socialista valoró positivamente el retorno fiscal y el compromiso de responsabilidad social corporativa de la empresa, que incluye un convenio para ingresar 50.000 euros anuales al Ayuntamiento y asegurar el traslado de agua a una urbanización privada.