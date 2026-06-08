Paderne se rinde un año más al Branco Lexítimo con una feria que aspira a consolidar en Galicia
El festejo para ensalzar el vino y el producto local se celebrará los días 4 y 5 de julio | Lucía Veiga leerá el pregón y el plato fuerte musical lo pondrá Milladoiro
La parroquia de A Esperela, en Paderne, será un año más el escenario de la Feira do GastroLexítimo, que alcanza su tercera edición. El restaurante Árbore da Veira, del estrella Michelín Luis Veira, acogió este año la presentación del programa de una fiesta que el Concello de Paderne aspira a consolidar en Galicia y que se celebrará los días 4 y 5 de julio.
El pregón de esta edición correrá a cargo de la actriz Lucia Veiga y el plato fuerte musical lo pondrá Milladoiro, que actuará la noche del sábado. La Feira GastroLexítimo mantendrá los talleres y juegos para los más pequeños, las casetas de productores locales, las actividades de cocina e incluye como novedad un coloquio sobre los viñeróns, como se conoce a las personas que cultivan la vid y elaboran su propio vino, que ofrecerá la asociación Avibe, un colectivo que nació a finales del pasado para recuperar el legado vitininícola del territorio.
La presentación contó con la presencia del alcalde de Paderne, Sergio Platas, el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira y bodegueros y productores de la comarca de la comarca de As Mariñas, que reivindicaron en sus intervenciones el producto kilómetro cero y alabaron a su "niña bonita", en alusión a la cepa de Branco Lexítimo, en palabras del responsable de Bodegas Bordel. "Cando bebes unha copa, bebes unha variedade única que estivo a piques de extinguirse", incidió el regidor padernés, que alabó el trabajo de todos los productores que por "innovar desde la tradición" y "apostar por la calidad". En la misma línea, Regueira incidió que esta feria "non só fala de viño, fala de legado, esencia, esforzo colectivo e unha implicación enorme para conservar o patrimonio".
El chef Luis Veiga cerró las intervenciones con una invitación a disfrutar de una feria llamada a convertirse en un referente: "En España no lo sé, pero posiblemente, en el mundo", bromeó.
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