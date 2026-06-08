La parroquia de Dexo, en Oleiros, celebra el San Antón con Cinema y Los Satélites
El evento contará además con diversas citas gastronómicas del 12 al 14 de junio
La parroquia de Dexo, en Oleiros, prepara tres días de fiestas, desde este viernes, 12 de junio, hasta el domingo 14 por San Antón. El primer día dará comienzo a las 19.30 horas con la Festa da Cervexa seguida de la actuación de El Corta. A las 20.00, los presentes podrán degustar langostinos a la plancha y a partir de las 22.30 dará comienzo la verbena con la orquesta Cinema.
El sábado 13, a partir de las 8.00 horas, habrá dianas y alboradas a cargo de la Agrupación Cultural O Amanexo. A las 13.00 horas se oficiará la misa y habrá sesión vermú amenizada por música en vivo. A las 20.00 habrá una Gran Mexillonada, y a las 22.30 horas la verbena estará amenizada por Los Satélites.
El domingo 14 habrá una Gran Churrascada a las 14.30 horas y, a las 16.30 horas, actuación de la banda de percusión y del bailarín de la plataforma Divorciarte 2025.
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