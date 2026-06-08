La playa a 30 minutos de A Coruña donde el mar de ardora brilla antes de tiempo: "Uno no debería morirse sin haberlo visto"

El mar de ardora es, junto a la caída de las Perseidas, uno de los fenómenos naturales que más se ansían ver durante el verano. Sin embargo, la temporada para observar cómo las olas rompen en la orilla iluminadas de azul brillante comienza habitualmente en julio, con agosto como el mes estrella para disfrutar de este espectáculo en los arenales gallegos.

Pero la bioluminiscencia marina tiene una característica que la hace aún más única y es que nunca se sabe cuándo o dónde ocurrirá. No obstante, parece que en Sada se ha adelantado el fenómeno y sus playas ya se han ganado la fama de ser una de las mejores para ver el mar de ardora incluso en primavera si uno es impaciente.

La playa de Morazón, una pequeña cala recogida también conocida como playa de Fontán, se dibuja como uno de los puntos en los que es posible 'cazar' el fenómeno durante esta temporada. Así lo demostró hace unas semanas, cuando conquistó a los sadenses con un espectáculo sobre el que la sentencia fue firme: "Uno no debería morirse sin haberlo visto".

El secreto de la playa de Morazón para adelantar la bioluminiscencia marina

El mar de ardora es un fenómeno natural que ocurre por la proliferación de los microorganismos en las aguas, que se iluminan -al igual que hacen, por ejemplo, las luciérnagas- con el movimiento de las olas o de los peces. El resultado es un mar que se tiñe de azules neón y que se aprecia especialmente bien durante las noches sin luna o con el cielo nublado.

De esto último en Galicia hay bastante, por lo que, si se escoge el lugar adecuado y se insiste un poco, es posible presenciar este espectáculo bioluminiscente. Para ello, conviene buscar arenales como el de Morazón: protegidos -el de Fontán tiene una forma geográfica perfecta, dibujando una concha-, lejos de las corrientes de mar abierto y en los que sea más probable que se vayan a acumular los microorganismos luminiscentes, como ocurre en el entorno de la ría de Betanzos.

Si las temperaturas acompañan -deben ser cálidas para propiciar la floración de las algas-, es posible ver cómo brilla el mar gallego en este rincón de Sada, tal y como ha ocurrido esta primavera. "Uno no debería morirse sin haberlo visto. Este año lo vimos en Sada. ¡A un paso de casa!", contaba emocionada en redes Tesa Couso, una de las afortunadas que presenció este espectáculo natural a poca distancia de A Coruña.

Aunque el oleaje no fue especialmente fuerte, los curiosos que se acercaron a su orilla disfrutaron de los destellos que decoraron el perfil del agua o se aventuraron en ella para provocar las luces. "Era espectacular cada vez que alguien se metía a nadar o chapotear", afirmó la fotógrafa Mónica Rial, que no dudó en sacar la cámara para inmortalizar el momento.

La playa de San Pedro, de nuevo en Sada, también se ha adelantado en alguna ocasión a la temporada del mar de ardora, como ocurrió en mayo de 2025. Entonces, la bioluminiscencia fue incluso más insólita, ya que no la provocó la Noctiluca scintillans -la especie de microorganismo más habitual-, sino el alga Lingulodinium polyedra.

Otras playas donde ver el mar de ardora cerca de A Coruña

Las playas de Sada no son las únicas para ver el mar de ardora en Galicia. A poca distancia de la ciudad herculina se encuentran otros buenos puntos de avistamiento como la playa de Gandarío (Bergondo) donde, de hecho, el fenómeno también se adelantó el año pasado, dejando ver la luminiscencia a finales del mes de mayo.

A una distancia bastante similar de A Coruña se ubica otra cala que conviene tener en el radar, la de Marín. Esta playa de Miño fue una de las que brilló de forma más prematura esta primavera, asombrando a los transeúntes ya desde abril.

Según la cuenta especializada en este espectáculo bioluminiscente, @mardeardoragalicia, otras playas de la Costa da Morte con mar de ardora a las que se puede hacer una rápida escapada desde la urbe coruñesa son la playa de Balarés (Ponteceso), A Ermida (Corme, Ponteceso) y la de Os Riás (Malpica de Bergantiños), así como la de Rebordelo (Cabana de Bergantiños) y la de Estorde (Cee).