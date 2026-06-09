Alternativa dos Veciños de Cambre pide una mayor coordinación entre comisiones de fiestas y Concello
La petición nace tras las quejas vecinales por el mal estado de limpieza tras una celebración el pasado fin de semana
Alternativa dos Veciños de Cambre solicitó en la Junta de Gobierno Local una mayor coordinación entre las comisiones de fiestas y asociaciones y el Concello para garantizar una "buena organización y desarrollo adecuado" de los eventos que tienen lugar en la localidad.
La solicitud parte después de las quejas vecinales este fin de semana por el mal estado de limpieza y la acumulación de basura con la que amaneció el centro del municipio tras la Festa da Xente Nova.
La formación cree necesario revisar los "mecanismos de control y supervisión municipal" para poder garantizar una mejor planificación, además de respuestas ágiles ante posibles incidencias y así, facilitar el trabajo que hacen las entidades organizadoras de estos eventos y un cuidado de los espacios públicos municipales.
- Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
- El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
- Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
- Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
- Una pareja de Culleredo acumula una deuda de 36.600 euros por un error con su dirección postal
- Cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado