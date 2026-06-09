Alternativa dos Veciños de Cambre pide una mayor coordinación entre comisiones de fiestas y Concello

Alternativa dos Veciños de Cambre solicitó en la Junta de Gobierno Local una mayor coordinación entre las comisiones de fiestas y asociaciones y el Concello para garantizar una "buena organización y desarrollo adecuado" de los eventos que tienen lugar en la localidad.

La solicitud parte después de las quejas vecinales este fin de semana por el mal estado de limpieza y la acumulación de basura con la que amaneció el centro del municipio tras la Festa da Xente Nova.

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La formación cree necesario revisar los "mecanismos de control y supervisión municipal" para poder garantizar una mejor planificación, además de respuestas ágiles ante posibles incidencias y así, facilitar el trabajo que hacen las entidades organizadoras de estos eventos y un cuidado de los espacios públicos municipales.