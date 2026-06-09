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Alternativa dos Veciños de Cambre pide una mayor coordinación entre comisiones de fiestas y Concello

La petición nace tras las quejas vecinales por el mal estado de limpieza tras una celebración el pasado fin de semana

Casa del Concello de Cambre

Casa del Concello de Cambre / LOC

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RAC

Cambre

Alternativa dos Veciños de Cambre solicitó en la Junta de Gobierno Local una mayor coordinación entre las comisiones de fiestas y asociaciones y el Concello para garantizar una "buena organización y desarrollo adecuado" de los eventos que tienen lugar en la localidad.

La solicitud parte después de las quejas vecinales este fin de semana por el mal estado de limpieza y la acumulación de basura con la que amaneció el centro del municipio tras la Festa da Xente Nova.

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La formación cree necesario revisar los "mecanismos de control y supervisión municipal" para poder garantizar una mejor planificación, además de respuestas ágiles ante posibles incidencias y así, facilitar el trabajo que hacen las entidades organizadoras de estos eventos y un cuidado de los espacios públicos municipales.

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