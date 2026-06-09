El BNG de Culleredo pide abordar un plan de mantenimiento de edificios locales en los próximos presupuestos
La formación se ha mostrado dispuesta a negociar con el Ejecutivo local, aunque critican la falta de seriedad del alcalde y su capacidad de gestión
El BNG de Culleredo se sentará a hablar con el Ejecutivo local para el proyecto de presupuestos, aunque señalan que muchas de sus propuestas las han ido exponiendo en los plenos municipales.
Los nacionalistas critican la "falla de seriedade" del alcalde José Ramón Rioboo, que anunció la redacción de las cuentas municipales en las reuniones vecinales antes de presentárselo a la oposición. "Temos claro que é imprescindible que as cousas cambien", señala la formación, que pedirá información sobre el proyecto de Centro de Día en Celas, el área de Rehabilitación Integral de Fonte da Balsa o la licitación del pabellón de Tarrío, cuyas obras Rioboo anunció que empezarían este verano.
"Se non vemos investimentos é porque a capacidade de xestión da equipa de Rioboo é nula e non por falla de recursos financeiros", critican los nacionalistas. El BNG explica que propondrá como prioridad un plan de mantenimiento de edificios públicos y colegios, para los que ya hay una partida de modificativo de crédito aprobada. Recuerdan también que es necesario abordar cuestiones de "tanta relevancia" como el Centro Logístico de Transporte de Ledoño o las instalaciones de A Garrocha y avisan que la formación pondrá en el centro de la toma de decisiones los problemas vecinales.
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