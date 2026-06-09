La Casa Indiana de Curtis acogerá las oficinas de Atención Ciudadana y Servicios Sociales tras su rehabilitación
El Concello abrirá una zona verde y equipamientos deportivos en la parcela de 11.000 metros cuadrados
La Casa Indiana de Curtis se destinará a albergar varios servicios municipales tras su rehabilitación. La vivienda acogerá oficinas de Atención Ciudadana, Servicios Sociales o Empleo y Formación, además de incluir espacios para actividades locales.
La recuperación del edificio histórico supuso una inversión de 785.000 euros. Además de abrir el propio inmueble, el Concello abrirá una zona verde con equipamientos deportivos de 11.000 metros cuadrados y usará la parcela restante de 5.000 metros para infraestructuras de uso social.
El conselleiro de Presidencia Diego Calvo visitó este martes las instalaciones junto con la directora xeral de Administración Local y el alcalde de Curtis. La Xunta aportó 48.000 euros a los trabajos de reforma para instalar un sistema centralizado de calefacción.
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