Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Estado tramita el sobrecoste de Alfonso MolinaLuz verde al proyecto de MeiramaEntrevista a Caio PachecoRespaldo al "área metropolitana para el taxi"El Deportivo y Ferllo se dan un añoRecortes en el Consorcio de TurismoVisita del Papa en directo
instagramlinkedin

La Casa Indiana de Curtis acogerá las oficinas de Atención Ciudadana y Servicios Sociales tras su rehabilitación

El Concello abrirá una zona verde y equipamientos deportivos en la parcela de 11.000 metros cuadrados

Diego Calvo y Natalia Prieto visitan, con el alcalde de Curtis, los trabajos de rehabilitación de la Casa Indiana

Diego Calvo y Natalia Prieto visitan, con el alcalde de Curtis, los trabajos de rehabilitación de la Casa Indiana / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Curtis

La Casa Indiana de Curtis se destinará a albergar varios servicios municipales tras su rehabilitación. La vivienda acogerá oficinas de Atención Ciudadana, Servicios Sociales o Empleo y Formación, además de incluir espacios para actividades locales.

La recuperación del edificio histórico supuso una inversión de 785.000 euros. Además de abrir el propio inmueble, el Concello abrirá una zona verde con equipamientos deportivos de 11.000 metros cuadrados y usará la parcela restante de 5.000 metros para infraestructuras de uso social.

Noticias relacionadas

El conselleiro de Presidencia Diego Calvo visitó este martes las instalaciones junto con la directora xeral de Administración Local y el alcalde de Curtis. La Xunta aportó 48.000 euros a los trabajos de reforma para instalar un sistema centralizado de calefacción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
  2. El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
  3. Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
  4. La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
  5. Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
  6. Luz verde a la rehabilitación de Oseiro y Sol y Mar: la Xunta aprueba las ayudas para reformar más de 700 viviendas en Arteixo
  7. Una pareja de Culleredo acumula una deuda de 36.600 euros por un error con su dirección postal
  8. Cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado

La Casa Indiana de Curtis acogerá las oficinas de Atención Ciudadana y Servicios Sociales tras su rehabilitación

La Casa Indiana de Curtis acogerá las oficinas de Atención Ciudadana y Servicios Sociales tras su rehabilitación

Alternativa dos Veciños de Cambre pide una mayor coordinación entre comisiones de fiestas y Concello

El BNG de Culleredo pide abordar un plan de mantenimiento de edificios locales en los próximos presupuestos

El BNG de Culleredo pide abordar un plan de mantenimiento de edificios locales en los próximos presupuestos

¿Qué es una central reversible? Así funcionará la gran batería de agua proyectada en Meirama

¿Qué es una central reversible? Así funcionará la gran batería de agua proyectada en Meirama

La Xunta enfila el final del Plan Rexurbe en Betanzos con la entrega de dos nuevas viviendas

La Xunta enfila el final del Plan Rexurbe en Betanzos con la entrega de dos nuevas viviendas

Derriba con su coche un poste eléctrico que cae sobre otro vehículo en Oleiros

Derriba con su coche un poste eléctrico que cae sobre otro vehículo en Oleiros

Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira

Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira

El profesor que convirtió el colegio de Caión en su particular ‘School of Rock’: “Aquí temos un coro propio dende hai dez anos”

El profesor que convirtió el colegio de Caión en su particular ‘School of Rock’: “Aquí temos un coro propio dende hai dez anos”
Tracking Pixel Contents