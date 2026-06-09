Derriba con su coche un poste eléctrico que cae sobre otro vehículo en Oleiros

Una persona ha resultada herida leve en la mañana de este martes en un accidente de tráfico registrado en Oleiros, a la altura del kilómetro 2 de la carretear AC 147, en las proximidades del cruce del centro cultural Teleclub de Montrove. Sobre las 09.10 horas, un conductor que circulaba en dirección a Sada, por la calle Rosalía de Castro, se salió de la vía y chocó contra un poste eléctrico que acabó impactando, a su vez, sobre otro vehículo.

La persona herida fue trasladada al Chuac como medida preventiva con heridas de carácter leve, mientras que los coches que circulaban por esta vía se vieron afectados por cortes de tráfico intermitentes en ambos sentidos de la circulación.

Poste derribado en el accidente registrado esta mañana en Oleiros. / LOC

Hasta el lugar del siniestro se trasladaron Emergencias de Oleiros, Urgencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.

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Operarios de la compañía eléctrica también han sido movilizados para la sustitución del poste eléctrico derribado.