Nuevas luces para el puente de O Pedrido: arrancan las obras para mejorar la iluminación
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas aprovecha la actuación para sustituir las bajantes de pluviales y prevenir posibles patologías estructurales en el puente
Se hicieron esperar, pero finalmente las obras de renovación de la iluminación del puente de O Pedrido están ya en marcha. La previsión inicial de la Xunta era adjudicar la actuación el pasado verano para que estuviesen listas antes del comienzo de 2026, pero problemas con el suministro de las luminarias, que por su emplazamiento requieren de un material especial, retasaron el inicio de los trabajos.
Este martes, operarios de la empresa Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L., que se hizo con el contrato por valor de 845.864 euros, trabajaban en uno de los vanos del puente, el que está más próximo al límite de Paderne. Por delante tienen varios meses de trabajo en los que deberán actualizar la iluminación para resaltar los elementos de esta estructura, obra de Luciano Yordi, César Villalba y Eduardo Torroja y "símbolo de la historia y de la ingeniería de Galicia", como destacan desde el departamento autonómico.
En total está previsto instalar 194 proyectores LED y 35 luminarias LED de iluminación viaria que, además de poner en valor el puente y resaltar sus valores arquitectónicos y estructurales, contribuirán a la mejora de la eficiencia energética del mismo.
Junto a estos trabajos, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas tiene previsto aprovechar la intervención en el puente para sustituir las bajantes de pluviales, ahora vistas pero que quedarán ocultas tras la actuación para no interferir en la nueva configuración del alumbrado, ya que en su posición actual podrían generar sombras. El departamento autonómico también reserva una partida específica para actuar ante posibles patologías estructurales que puedan detectarse durante la ejecución de las obras.
Las obras de renovación de la iluminación que ahora acomete la Xunta se suman a otras actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo autonómico en el puente que une los concellos de Bergondo y Paderne. Entre ellas destacan los trabajos para reparar los distintos elementos de la estructura y reforzar su durabilidad, y evitar así que su seguridad se viese comprometida. Estas obras, valoradas en 2,3 millones de euros, permitieron alargar la vida útil de una infraestructura por el que pasan a diario más de 10.000 vehículos, que comunica los concellos de Pontedeume, Miño, Sada, Paderne y Oleiros y que representa la alternativa gratuita a la AP-9, clave en la comunicación entre A Coruña y Ferrol.
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