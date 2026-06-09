Oleiros aprueba la reparcelación pendiente de la urbanización Icaria IV

El Concello de Oleiros ha aprobado inicialmente el plan de reparcelación de la parcela Oeste del SUD-5, correspondiente a la cuarta fase de la urbanización Icaria. Con este trámite, ahora en fase de exposición pública, el Gobierno local avanza en uno de los grandes desarrollos urbanos del municipio y da continuidad a los avances en la parcela Este, en la que ya se han finalizado los trabajos de urbanización.

El Concello de Oleiros aprobó en 2018 un plan parcial para ordenar este ámbito, denominado SUD-5 "Icaria IV". Dicho plan dividió el sector en dos polígonos: el Este, en el que se prevé la construcción de 133 viviendas y que ya cuenta con proyecto de compensación aprobado, y el Oeste (en rosa en la imagen), que se desarrollará por el sistema de cooperación y que suma 177 viviendas al desarrollo.

Plan de parcelación del polígono SUD-5 'Icaria VI' en Oleiros. / Loc

El proyecto de reparcelación de este sector fue redactado en octubre del pasado año y presentado en el Concello para su tramitación en diciembre. Ahora, el documento en el que se recoge el reparto de parcelas y viarios afronta un trámite decisivo antes de su puesta en marcha, que será clave para la movilidad en la zona. De hecho, el vial interior, que ocupa una superficie de 7.991 metros cuadrados, será el que posibilite dar salida a las nuevas calles abiertas en el entorno de la urbanización, ya que conectará con la calle Revolta al oeste; las calles Merlo y Riveiro al norte y el vial que dará acceso directo a la N-6 por el sur. Junto al vial, el proyecto contempla una zona de equipamientos locales al noreste de ámbito con una superficie de 4.080 metros cuadrados, un espacio que gana metros respecto al plan parcial, en el que se contemplaba una superficie de 4.066 metros cuadrados.

El desarrollo Oeste del SUD-5 tiene una superficie total de 39.903 metros cuadrados, de los que 30.048 corresponden al ámbito de ordenación y 9.855 a los sistemas generales adscritos al ámbito. El proyecto lo divide en 37 parcelas en las que está prevista la construcción de 177 viviendas unifamiliares y colectivas.

Vivienda de protección

El 10% del aprovechamiento total del ámbito se cede al Concello de Oleiros libre de cargas y gravámenes. Esta cesión se materializa en el extremo oeste de la parcela J, donde el Concello podrá levantar un inmueble para uso residencial en tipología colectiva. En total, Oleiros se reserva 30 viviendas en el desarrollo: 28 viviendas colectivas de las que 19 serán protegidas y 9 libres, y otras dos parcelas destinadas a vivienda unifamiliar en régimen libre.

El Concello suma así más viviendas de protección a su bolsa de vivienda pública, con tres promociones en construcción en Mera, Perillo y Xaz que suman 148 viviendas, y otras 20 previstas en Oleiros, a pocos metros de la Casa Consistorial para las que el Gobierno local ya ha abierto el plazo de solicitudes.