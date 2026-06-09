La Xunta enfila el final del Plan Rexurbe en Betanzos con la entrega de dos nuevas viviendas
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, instó al Gobierno autonómico a dar continuidad al Plan Rexurbe para revitalizar el centro histórico de la localidad
Betanzos sigue aumentando su parque de vivienda pública. Este martes se materializó la adjudicación de dos nuevas viviendas incluidas en el Plan Rexurbe de la Xunta, que ya solo tiene pendiente una entrega más en la localidad para dar el programa por finalizado, de momento sin visos de que se vaya a renovar.
Como explicó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, el Plan Rexurbe fue un proyecto piloto del Gobierno gallego para adquirir inmuebles deteriorados y abandonados. Indicó que Betanzos "foi un dos concellos no que máis inmobles adquirimos", un total de 15, "que xa foron rehabilitados e que deron lugar a 20 vivendas". "Todas estas vivendas xa teñen inquilinos, agás unha que estamos pendentes de adxudicar en breve", apuntó la conselleira, que señaló que la Xunta no tiene intención de adquirir más viviendas para rehabilitar en la localidad.
Las dos viviendas entregadas este martes están situadas en las calles Venela dos Clérigos y Alfolí y fueron adjudicadas a dos mujeres menores de 36 años en régimen de alquiler. Las beneficiarias pagarán por ellas 116 y 167 euros, respectivamente.
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, aprovechó la visita de la conselleira para pedirle que dé continuidad a un programa que considera fundamental tanto para facilitar el acceso a la vivienda como para avanzar en la recuperación y revitalización del centro histórico. "É necesario que a Xunta dea un novo impulso a este programa. Hai inmobles e propietarios interesados en participar e existe unha demanda real de vivenda que require seguir aumentando a oferta pública dispoñible", afirmó la alcaldesa, que sugirió también ampliar su ámbito de actuación a otras calles del casco histórico.
La regidora también remarcó la necesidad de que las distintas administraciones trabajen de manera coordinada para incrementar el parque público residencial y dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivenda. "O Concello está facendo os deberes, planificando o futuro a través do PXOM e xerando novas oportunidades de solo para vivenda pública. Agora é importante que a Xunta manteña o seu compromiso con Betanzos e continúe apostando por programas como o Rexurbe, que teñen demostrado a súa utilidade para a cidade", remarcó.
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