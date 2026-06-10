El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: "Lo importante es formarse y tratar bien a la gente"

Cuando Iván Corral comenzó cortándoles el pelo a sus amigos en casa de forma totalmente gratuita, con apenas 14 años, nunca se imaginó que acabaría regentando su propia barbería. Mucho menos que lo conseguiría con solo 19 años, asumiendo las riendas de un negocio "referente" para él, y situado al lado de su propia casa. "Mi antiguo jefe dejó el establecimiento hace un par de años y fue él mismo el que me animó a dar el salto y ponerme al frente", recuerda con orgullo este joven arteixano de 21 años, que tuvo claro desde que terminó el instituto y cursó un ciclo medio de Formación Profesional en Peluquería y Estética que su verdadera vocación era el sector de la barbería.

"Lo más importante en este oficio es formarse continuamente, hacer cortes adaptados a cada persona y, sobre todo, tratar bien a la gente", explica el dueño de Barbería Sartō. Y, esta filosofía de atención al detalle ha dado sus frutos de forma inmediata, ya que el establecimiento cuenta con una puntuación prácticamente excelente entre las más de 500 reseñas que sus clientes han dejado en la plataforma de reservas online.

A día de hoy, el volumen de trabajo es tal que Iván trabaja mano a mano con un empleado que se incorporó al proyecto hace ya un par de años. Aunque las jornadas laborales son exigentes —la barbería abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas, además de los sábados por la mañana—, el joven asegura que el tiempo se pasa rápido gracias al gran ambiente que se respira en el local.

El trato diario con los clientes es de máxima cercanía. "Tenemos la agenda prácticamente llena durante toda la semana", sostiene Iván Corral, que inició sus estudios de estética en 2019 y se especializó de forma definitiva en el sector de la barbería en 2021. El peluquero se siente "muy privilegiado" por poder gestionar su propia empresa a una edad tan temprana.

Antes de empezar con la barbería yo nunca había pisado una gestoría ni sabía lo que era llevar una empresa

"Mi exjefe confió en mí antes que nadie, y al final eso me ayudó a terminar confiando en mis propias capacidades", afirma el joven emprendedor. "Antes de empezar con la barbería yo nunca había pisado una gestoría ni sabía lo que era llevar una empresa, pero poco a poco, y con el apoyo incondicional de mi familia, fui aprendiendo todo el papeleo", añade.

Además del trabajo con las tijeras, la Barbería Sartō destaca por tener una presencia en redes sociales muy activa y cuidada (@sarto.brand). A través de su perfil, Corral actualiza con frecuencia las novedades del local y comparte vídeos de estética muy profesional en los que muestra los cambios de look de sus clientes.

"Siempre quise trabajar en este local porque me parecía la mejor barbería de todo Arteixo, así que cuando asumí la dirección asumí también el reto de no bajar el nivel", sostiene el peluquero. Para lograrlo, defiende que, además de acudir a cursos para estar al día de las nuevas técnicas y adaptarse a las tendencias que marca el mercado, la clave del éxito reside en "ser uno mismo" y aportar una personalidad propia.

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Iván comenzó su trayectoria profesional realizando sus primeras prácticas en el año 2022 en una barbería de Matogrande, en A Coruña, y desde ese momento no ha dejado de trabajar un solo día. Mirando hacia el futuro, el joven ya alberga nuevas metas en el horizonte. "Me encantaría poder dar yo mismo las formaciones a otros profesionales en algún momento", confiesa con ambición. Sin embargo, por ahora se conforma con seguir creciendo "como hasta ahora", disfrutando del día a día y consolidando su negocio.