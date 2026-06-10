Infraestructuras
Betanzos apremia la segunda fase de la mejora en la planta de tratamiento de agua
La Xunta finaliza los trabajos para reforzar la estación y mejorar la calidad del agua: "No nos podemos conformar con dejar la obra a medio camino", defiende la alcaldesa
A.P.
La Xunta ha finalizado la obra de mejora de la estación de tratamiento de agua de Betanzos (ETAP). Se trata de una actuación anunciada hace ya diez años que supuso un desembolso de 1,2 millones y que acaba de ser recepcionada por el Concello, que se congratula de la mejoría en la calidad del agua que se derivará de esta intervención financiada con fondos europeos pero que demanda ya que se complete con una segunda fase para eliminar por completo los episodios de turbidez.
La alcaldesa, María Barral, advierte de que esta obra, "necesaria" y "prioritaria", debe entenderse como "una parte de la solución y no como el punto final del proyecto". "Damos un paso importante para mejorar la calidad del agua y la capacidad de la planta pero la solución definitiva pasa necesariamente por ejecutar las obras que quedaron fuera de proyecto finalmente ejecutado", defiende la regidora socialista.
Barral defiende que esta segunda fase permitiría "alcanzar una eficacia prácticamente total en la eliminación de los episodios de turbidez", especialmente durante períodos de fuertes lluvias. "No nos podemos conformar con dejar la obra a medio camino", defiende la alcaldesa. No es la primera vez que el Concello demanda esta obra. En marzo de 2021 aprobó una iniciativa para instar a la Xunta a financiar con fondos europeos la segunda fase de las obras.
La actuación realizada en la ETAP consistió en la instalación de una nueva etapa de decantación y de otra línea d tratamiento y de un nuevo sistema de automatización y control, para la gestión integral de la planta.
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