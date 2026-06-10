Casa Marabina premiada con un 'Plato de Oro': "La clientela de todos los días reconoce esa cocina súper casera que hacemos aquí"

El restaurante ledoñés Casa Marabina ha conseguido su primer reconocimiento gastronómico: el premio gastronómico Plato de Oro, otorgado por Radio Turismo, emisora especializada en gastronomía. El establecimiento cullerdense señala que recogerá el galardón el próximo 23 de junio, en Madrid.

Marilín Romero, la propietaria del local, explica que la notificación les llegó "absolutamente de sorpresa". "Alguien que había estado comiendo aquí nos nominó para el premio y nos escogieron", explica. Ese alguien resultó ser el presidente de la asociación de autónomos de Galicia, aunque ni Romero ni nadie del restaurante lo sabía o recuerda qué platos pidió. "Espero hablar con él en Madrid y le preguntaré qué comió, que me aclare las dudas", dice Romero.

"No me lo esperaba para nada, ni lo conocía, cuando llegó la carta pensé que era una estafa", admite Romero, a la que, al llamar, le confirmaron que le habían dado el galardón. "No teníamos la expectativa que a lo mejor se tiene cuando te inscribes en algo", añade.

"Nos lo han dado por el estilo de cocina que tenemos, una cocina 100% tradicional gallega, con productos de calidad y de kilómetros cero", desvela la propietaria, que destaca la importancia de los proveedores de la zona y la "elaboración cuidada" que hay tras cada plato. El galardón de Radio Turismo distingue especialmente a los locales que tienen compromiso y dedicación con las tradiciones gastronómicas del país.

El cocido y la tortilla, los platos estrella

"Nuestro plato estrella es el cocido", señala Romero, aunque admite que también son muy conocidos por sus tortillas, de las que despachan entre cuatro y ocho al día para servir como tapas y raciones. Este plato fue precisamente uno de los grandes atractivos durante el verano pasado, cuando el establecimiento organizó un reto para comer hasta siete kilos de tortilla en tan solo 30 minutos.

Junto a ellos han sido premiados locales históricos de diferentes lugares de España, como el establecimiento Antonio Sánchez en Madrid, una de las tabernas toreras más antiguas. Este es el primer premio gastronómico que consigue Casa Marabina, que abrió por primera vez sus puertas en mayo de 2019, de la mano de Romero, venezolana de origen que aprendió todo lo que hay que saber de la gastronomía gallega a base de "ensayo y error". "Es un asombro, porque detrás de todo esto hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás, nos encontró", admite Romero.

Los clientes habituales del restaurante han sido los primeros en recibir la noticia con mucha alegría. "La clientela de todos los días reconoce esa cocina súper casera que hacemos aquí", señala Romero que apunta que "el primero que reconoce esa calidad es nuestro estómago".