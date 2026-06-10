El CEIP Portofaro recibe un premio por un proyecto científico sobre el eclipse
El proyecto del CEIP Portofaro sobre el eclipse solar fue premiado por la Xunta por su originalidad en la conjunción de tecnología y creación narrativa
El CEIP Portofaro de Cambre ha sido uno de los 20 centros galardonados por la Xunta por sus proyectos científicos en torno al eclipse solar del próximo 12 de agosto. El colegio recibió el premio a la mejor conjunción de tecnología y creación narrativa en los Polos Creativos, un programa autonómico en el que participaron cerca de 500 alumnos y alumnas de distintas etapas educativas.
El proyecto premiado, como explican sus impulsores, fomentaba la elaboración de pequeños poemas de tres versos (Haikus) relacionados con el espacio, las estrellas, el eclipse y el universo. Además, el alumnado de 5º de Primaria también trabajó con el robot Photon para explorar el espacio. La iniciativa culminó con una feria STEAM en la que se mostró una instalación interactiva titulada Eclipsando Portofaro.
Desde el centro también destacan la apuesta por impulsar "desde hace años" actividades de robótica y pensamiento computacional, "incluso antes de que la consellería sacase programas y convocatorias de este tipo de actividades", apuntan.
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