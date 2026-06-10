Curtis lleva a pleno un plan de seguridad para las fiestas de Teixeiro
El Gobierno local de Curtis llevará este viernes a pleno una memoria técnica de seguridad para las fiestas de Teixeiro. El documento, elaborado por una empresa especializada, establece una serie de instrucciones para los participantes en los festejos que se celebrarán en la Praza de España, tanto feriantes como orquestas o puestos de comida.
Esta memoria incluye un plan de tráfico, medidas de autoprotección, aforos. El documento analiza la disposición de los escenarios y atracciones y establece que deben quedar cuatro metros libres para el paso de vehículos de emergencia. Detalla además cómo actuar en caso de incendio, accidente, una evacuación o cualquier otra situación de riesgo.
Este plan regula también las instalaciones eléctricas y las atracciones de feria. Los encargados del suministro eléctrico de la fiesta deberán acreditar su habilitación y presentar un boletín eléctrico y los responsables de las atracciones deberán contar con certificados de instalación y estar vigiladas por monitores.
Actuaciones del Combo y la Panorama
Teixeiro celebrará entre los días 18 y 21 de julio la Festa da Xuventude. La programación incluye varias verbenas a cargo de las orquestas. El Combo Dominicano actuará el viernes 19, la Panorama, el día 20 y Cinema el domingo 21.
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