Mantenimiento de Vehículos, la primera FP que impartirá el instituto de Carral

El instituto de Educación Secundaria de Carral ofrecerá una Formación Profesional Básica de Mantenimiento de Vehículos el próximo curso. La Xunta ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia la inclusión de este nuevo itinerario educativo, que ha despertado dudas entre la comunidad educativa del centro, en particular sobre en qué espacios se desarrollaría. Tras el anuncio el claustro de profesores ha anunciado una movilización este jueves a las 12.00 horas en protesta por la implantación.

Atendiendo a las preguntas, el Concello de Carral ha señalado que para garantizar el "funcionamiento normal" del centro y "minimizar cualquier posible incidencia" con los estudiantes de la ESO, los alumnos de FP tendrán las clases en "un módulo independiente ubicado en una parcela colindante al instituto", asegurando así que "non haxa interferencias entre ambas as etapas educativas", dijo el alcalde, José Luis Fernández Mouriño.

El regidor adelantó también que el Ayuntamiento requerirá a la Xunta la instalación de aseos propios y un acceso independiente para los estudiantes de formación profesional e indica que se hará una coordinación específica para que los períodos de recreo "eviten coincidencias innecesarias". El alcalde señaló que la puesta en marcha de esta formación "pode representar un primeiro paso cara á implantación de novos ciclos formativos en Carral, ampliando a oferta educativa dispoñible e favorecendo a formación e a inserción laboral da veciñanza".

Fernández Mouriño, en respuesta a la demanda histórica por implantar el bachillerato en centro, destacó que el municipio no alcanza las ratios de alumnado y población exigidas por la Xunta, pero que desde el Concello seguirán solicitando esta formación para el centro y "avanzando hacia un modelo educativo más completo".

La oposición pide explicaciones

La respuesta al anuncio ha sido de rechazo por parte tanto de Alternativa dos Veciños, que ostentaba la Alcaldía hasta la moción de censura impulsada por el PP de Fernández Mouriño, como del PSOE. Alternativa ha solicitado convocar un pleno extraordinario urgente para abordar esta cuestión, por considerar que carece de la planificación adecuada.

La formación afirma que valora la ampliación de la oferta formativa, pero cree "imprescindible" que exista un "consenso" entre la comunidad educativa y que haya tanto los recursos como los espacios necesarios para desarrollar la enseñanza. Alternativa pide que el Gobierno municipal informe con claridad sobre la situación actual del proyecto en una sesión plenaria, y ha avanzado que renunciaría a cobrar la asistencia.

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Los socialistas también han exigido explicaciones por la FP, que critican sea de la misma modalidad que ya se ofrece en Betanzos, Ordes y A Coruña. Patricia Blanco, portavoz municipal, señala que los transporte ya son muy deficientes para los alumnos de enseñanzas pos obligatorio y que, si el municipio acoge un centro de FP tendría que ser "ofertando o que non haxa preto e con continuidade, a lo menos no grao medio". "O IES de Carral non ten espazos nin para os que están agora, en que cabeza cabe meter unha aula e un taller?", pregunta.