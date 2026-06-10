Oleiros suma más de 1.200 viviendas en los desarrollos urbanísticos en tramitación

El Concello de Oleiros vive en los últimos meses una intensa actividad en materia urbanística. Esta semana ha salido a exposición pública el plan de reparcelación de una parte de la urbanización Icaria IV (SUD-5), casi al mismo tiempo que el alcalde, Ángel García Seoane, anunciaba la finalización de los trabajos de urbanización de la otra mitad del desarrollo. En este ámbito, que completa el espacio sin urbanizar entre la avenida das Mariñas y la avenida Rosalía de Castro en el extremo más próximo a Perillo, es solo uno de los muchos que tiene en tramitación el municipio oleirense, planes que suman en total más de 1.200 viviendas. En este en concreto hay previstas 310 viviendas, 177 en la parte oeste y otras 133 al este del desarrollo.

No muy lejos de allí, siguiendo la N-6, se encuentran otros dos desarrollos en el entorno del pazo de Las Cadenas. Se trata del SUD-6 'Alsina-Lamastelle', en el que está prevista la construcción de 374 viviendas, y el SUD-21 'Finca Alsina', que incluye los terrenos del pazo que alberga la escuela de negocios IFFE Business School. Ambos proyectos se gestionan como uno solo desde la promotora Las Cadenas Village. No obstante, el primero de ellos está más avanzado, ya que la Xunta acaba de someter a información pública el documento ambiental del proyecto de urbanización, mientras que el segundo, que concentra las zonas verdes y desarrollos terciarios, ha visto aprobado su proyecto de urbanización de forma inicial por el Concello recientemente.

También con la N-6 como referente a la altura de O Carballo hay otros dos desarrollos que en la práctica corresponden a uno solo. Son el SUD-8, entre las calles A Xesta, Cascaxeira y la avenida Miguel Hernández, a escasos metros del colegio Hijas de Cristo Rey, en el que se levantarán 100 viviendas, y el vecino SUND-19, con 86 inmuebles entre las calles Xesta, Miguel Hernández y Breixo. En ambos casos el Concello de Oleiros ha aprobado los correspondientes planes parciales para el desarrollo de estos ámbitos.

Todos estos proyectos de urbanización ya casi suman el millar de viviendas. La cifra se supera de largo con el desarrollo SUD-4 en Coruxo, junto al Gadis Híper de Santa Cruz. Allí están previstas 442 viviendas, una zona comercial terciaria frente a la ya existente y una pequeña estación de autobuses que haría las veces de intercambiador de transporte. Al igual que las anteriores cuenta ya con su correspondiente plan parcial aprobado.

Movilidad

Aunque sea el único desarrollo apartado de la N-6, el de Coruxo tiene mucho en común con el SUD-21 'Finca Alsina', ya que por sus terrenos cruza una infraestructura proyectada que será clave para la movilidad futura de Oleiros: la 'Artabriña'. Este vial, al igual que la finalización de la Vía Ártabra, es competencia de la Xunta. Su trazado parte de la N-6 a la altura de O Seixo, atravesaría la finca Alsina hacia Montrove y continuaría por la conocida como circunvalación de Santa Cruz, cruzando la urbanización de Coruxo, hasta la AC-173 en el entorno de Viñas de Babilonia.

Este vial, que también tendría continuidad desde O Seixo por el concello de Cambre hasta A Barcala, conectando con la AP-9 a través de una vía en paralelo a la Costa da Tapia, permitiría reconducir hacia la N-6 el tráfico que viene de Arillo, Dorneda, las urbanizaciones de Xaz y Os Regos, Oleiros o Santa Cruz.