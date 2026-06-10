Oleiros urge el nuevo depósito de agua y alerta del riesgo de sufrir otro verano con restricciones en la comarca

Hace hoy un año los alcaldes de los concellos de Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo se unieron para reclamar mejoras urgentes en la red que garanticen el abastecimiento y, a pesar de la crisis del agua registrada el pasado verano por deficiencias en las infraestructuras, no han trascendido avances en la construcción del nuevo depósito demandado por estos cuatro ayuntamientos.

Esta demora "en una actuación estratégica para el área metropolitana" ha agotado la paciencia del Concello oleirense, el más crítico con el retraso en la ejecución de las obras recogidas en el Plan Estratéxico da Rede Xeral da Área Metropolitana aprobado en 2010. Su alcalde, Ángel García Seoane, anunció este lunes que solicitará una reunión "urgente" con la alcaldesa de A Coruña y presidenta de la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), Inés Rey, para reclamar la "licitación inmediata de las actuaciones" pendientes.

"Tenemos serios problemas en muchas ocasiones", advierte Seoane, que alerta del riesgo derivado de la actual dependencia del depósito general de Bergondo, que en agosto del pasado año estuvo varios días al límite de su capacidad, lo que obligó a concellos como Sada, Bergondo, Cambre a decretar restricciones y a Emalcsa a hacer un llamamiento a reducir los consumos para evitar cortes. Las causas de esta crisis no llegaron a esclarecerse, pero el episodio dejó en evidencia la necesidad de reforzar la red para atender a la creciente población de la comarca.

"Una incidencia relevante en esa infraestructura podría comprometer el abastecimiento de miles de personas", sostiene Seoane, que recuerda que Oleiros dispone de una red de once depósitos que garantizarían el suministro, pero que Sada solo dispone de uno y Cambre carece de este tipo de recurso, "lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema".

Para acabar con esta situación de dependencia, el plan estratégico de Emalcsa prevé la construcción de un depósito intermedio entre A Telva y Bergondo, que suministraría a Cambre y a las zonas bajas de Oleiros, con el consiguiente ahorro en bombear agua hasta Bergondo, y garantizaría el suministro a Sada y la parte alta del municipio oleirense. "Hace ya más de tres años que el Concello de Oleiros puso a disposición los terrenos necesarios para su construcción en San Pedro de Nós, en lo alto de O Coroto", recuerda el alcalde oleirense, que advierte de que "no es aceptable prolongar por más tiempo esta situación".

Cambre fue otra de las voces más críticas a raíz de la crisis de suministro de agosto de 2025. El Concello instó a crear un "frente común" para mejorar un sistema "obsoleto , deficitario y con un coste injusto". "Damos agua a medio millón de personas del área metropolitana pero no podemos garantizar un servicio óptimo a los nuestros. Esta paradoja es insostenible", denunciaba hace un año el Gobierno local presidido por Diana Piñeiro.

Borrador de convenio

Emalcsa y los cuatro concellos mantuvieron el pasado verano varios encuentros y, según avanzaron entonces, se les facilitó ya un borrador del convenio para abordar los trabajos pendientes, aunque todavía no disponían de una propuesta definitiva con los precios actualizados y detalles sobre las vías de financiación. El presupuesto, según lo que trascendió entonces, podría rondar los diez millones de euros. La compañía se encargará del diseño de las actuaciones, tanto de las conducciones generales como de las locales, que planteó la posibilidad de optar a fondos europeos para financiar parte de las actuaciones.

Sobre la mesa quedaron varios la aportación que debe realizar cada administración. Los concellos entienden que los trabajos deben ser financiados con fondos municipales, de Emalcsa y de la Xunta. Los ayuntamientos apelaban también a la posibilidad de financiar parte de los trabajos pendientes con fondos europeos.

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A lo largo de este año, Emalcsa ha realizado varias actuaciones para mejorar la red, como la renovación de la estación de tratamiento de A Telva o la mejora de la impulsión desde esta planta al depósito de Bergondo.