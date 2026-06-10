La Panorama actuará un año más en las fiestas de Mosteirón

La orquesta Panorama será, un año más, uno de los platos fuerte de las fiestas de Mosteirón, que comenzarán el 9 de julio con la Festa dos Maiores. El día 10 habrá churrascada y verbenas a cargo de Unión y Fuerza y Panorama.

Cartel de las fiestas de Mosteirón. / LOC

Los festejos proseguirán el sábado 11 con pulpada, verbena con Punto Clave y el tradicional lanzamiento del globo de papel.

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La celebración finalizará el domingo con misa en honor a San Benito, rondallas, sesión vermú y verbena de Óbice Capital.