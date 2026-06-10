El PP se abre a negociar con el Gobierno local del PSOE unos presupuestos que sienten las bases del Culleredo del futuro

La portavoz del Partido Popular de Culleredo, Izaskun García, se ha comprometido este miércoles a participar "activamente" en el proceso de diálogo abierto por el Gobierno local del PSOE para la elaboración de los presupuestos, ya que entiende que se trata de unas cuentas "claves para el futuro de Culleredo".

Los populares se muestran dispuestos a participar en este proceso "desde una posición constructiva". Para ello solicitarán previamente conocer las líneas generales del proyecto presupuestario, las previsiones de inversión y las principales actuaciones previstas "para poder realizar una valoración rigurosa y formular propuestas fundamentadas". "Durante demasiado tiempo los vecinos han escuchado anuncios que no terminaban de hacerse realidad. Actuaciones como el paseo de Tierno Galván, la cubierta de As Brañas, el pabellón de Tarrío, el saneamiento en el rural, los aparcamientos y otras muchas inversiones siguen pendientes mientras pasan los años y están aprobadas las partidas de dinero para ejecutarlas. Culleredo necesita abrir una nueva etapa basada en la gestión y en la ejecución de los proyectos", asegura García.

Noticias relacionadas

En este sentido, los populares insisten en que el proceso de negociación no se limite a una relación de obras o propuestas, sino que incorpore garantías claras de cumplimiento, seguimiento y ejecución de las actuaciones que finalmente se acuerden. "No estamos ante unos presupuestos cualquiera; estamos ante los presupuestos que van a acompañar el inicio del nuevo ciclo político que se abre en Culleredo”, afirma la portavoz popular.