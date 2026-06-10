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Protección Civil busca voluntarios para su agrupación de Oleiros

La agrupación local, fundada en 1993, busca sumar voluntarios ante la previsión del aumento de intervenciones con la llegada del buen tiempo

Voluntario de Protección Civil de Oleiros.

Voluntario de Protección Civil de Oleiros. / LOC

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Pablo Barro

Oleiros

Con la llegada del buen tiempo, las intervenciones de los servicios de emergencias se disparan en Oleiros. Incendios, grandes eventos, accidentes de tráfico o emergencias en playas son algunas de las situaciones en las que los efectivos de Protección Civil colaboran activamente con el Servicio Municipal de Emerxencias, Policía Local y Guardia Civil. Ante la previsión del incremento de la carga de trabajo, desde la agrupación local de Oleiros de Protección Civil hacen un llamamiento para sumar personas interesadas en colaborar como voluntarias.

En la actualidad, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Oleiros, fundada en 1993, cuenta con 20 personas que desempeñan actuaciones con un marcado carácter preventivo en eventos deportivos terrestres y marítimos, la vigilancia ante alertas meteorológicas, presencia en fiestas populares y concentraciones multitudinarias o búsqueda de personas desaparecidas, entre otras.

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Como señalan en un comunicado, para apuntarse no es necesaria experiencia previa. "El único requisito es tener ganas de aprender y ayudar", afirman. Por eso instan a las personas interesadas en colaborar y formar parte del equipo de la agrupación local de Oleiros a que se pongan en contacto con la entidad a través del correo electrónico avpcoleiros@gmail.com.

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