El PSOE de Arteixo pide al Concello hacer una campaña informativa por la limpieza de fincas
Los socialistas alertan que varios vecinos ya se han quejado por la acumulación de maleza en las pistas municipales
El PSOE de Arteixo insta al Gobierno local a elaborar una campaña informativa sobre la limpieza de fincas ante el inicio de la temporada de alto riesgo de incendios y denuncia una "total ausencia" de información por parte del Concello.
El portavoz socialista, Martín Seco, denunció que el Ejecutivo municipal "está a fallar na súa obriga de lembrar á poboación as normas básicas de protección" y recuerda que la legislación obliga a mantener una franja de 50 metros libre de biomasa alrededor de los edificios.
Los socialistas avisan que ha habido varios vecinos que se quejan por el "estado de abandono" de las infraestructuras del Concello. "Moitas pistas municipais presentan un difícil tránsito pola acumulación de maleza, o que non só eleva o risco de incendios, senón que xera unha evidente inseguridade viaria", dice Seco.
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