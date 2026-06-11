Arteixo comienza las expropiaciones para el proyecto peatonal en la carretera de Loureda a su paso por Ervedíns

El Concello de Arteixo ha comenzado las expropiaciones para el proyecto de mejora de la seguridad vial en la carretera DP- 0511, que conecta Loureda con Ervedíns. El Ayuntamiento había aprobado ya en 2024 un borrador del proyecto y este mes de mayo volvió a dar la luz verde inicial a las obras, que tienen un presupuesto de más de 500.000 euros y buscan crear sendas peatonales en un punto peligroso del vial.

Arteixo expropiará unos 425 metros cuadrados de varias parcelas para llevar a cabo las actuaciones, tras lo cual quedarán pendientes de licitación. Los afectados tendrán el plazo de un mes para formular alegaciones y presentar la documentación pertinente. Tendrán toda la información disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento o en el propio consistorio.

Cuando el Concello aprobó el proyecto en Pleno en 2024 detalló que en núcleo de Ervedíns existían "problemas de accesibilidad y movilidad a causa de la existencia de barreras arquitectónicas", y que, por tanto, no existe un "itinerario seguro y homogéneo" para acceder al lugar, donde también la iluminación es "obsoleta".

Nueva organización de vehículos y peatones

La propuesta municipal proponía reorganizar el tráfico de vehículos y peatones a través de la creación de la senda peatonal e incluir el soterramiento de líneas áreas y la instalación de un nuevo equipamiento urbano en el núcleo.

Entonces, Arteixo defendía que fuera la Diputación de A Coruña quien se encargara de la obra al ser la titular de la vía, pero en febrero de 2025, se llegó a un acuerdo para que la entidad provincial incluyera en su plan de obras de sendas peatonales en la carretera DP-0506 en Barrañán y en el vial DP-0503 de Suevos, ambos lugares en los que los vecinos habían protestado para exigir mejoras en el entorno.

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A cambio, el Concello arteixán asumió ejecutar las obras para crear aceras entre Uxes y el polígono de Morás, en la carretera entre la travesía de Arteixo y la avenida de Fisterra, así como la mejora de la seguridad viaria en el vial de Ervedíns.