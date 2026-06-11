Bastiagueiro presume de una de una de las siete banderas azules únicas en el mundo

La playa de Bastiagueiro, en Oleiros, luce desde este jueves una bandera azul muy especial. No ya solo por su color (el blanco predomina sobre el azul), sino también por ser uno de los siete arenales y el único en la vertiente atlántica que cuenta con este estandarte, que conmemora los 40 años ininterrumpidos que el arenal oleirense ha contado con esta distinción.

En el acto de izado estuvo presidido por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y el presidente de Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), José Palacios, que es el organismo que otorga estas distinciones internacionales en España, con las que se reconoce la calidad y sostenibilidad de puertos y playas. Para ello, la entidad tiene en cuenta la calidad de las aguas de baño, la seguridad y los servicios que se ofrecen, la información sobre el ecosistema local y códigos de conducta o la gestión ambiental de los residuos, entre otros parámetros.

Para el regidor oleirense la distinción es "unha honra". "Oleiros ten moi boas praias, pero Bastiagueiro ten un encanto especial. É unha praia aberta ao mar, limpa e segura que soubemos conservar", indicó García Seoane, que también puso en valor su entorno, que se ha configurado como "un campus do deporte non só de Oleiros, senón de toda Galicia" y en el que próximamente se va a inaugurar un espacio multiusos.

Izado de la bandera azul de los 40 años en la playa de Bastiagueiro (Oleiros) / LOC

Por su parte, el presidente de ADEAC, que además es vecino de la localidad, incidió en que "solo hay siete municipios en todo el mundo, no solo en España, que mantengan la bandera durante 40 ediciones consecutivas, lo que demuestra que en Oleiros se está trabajando muy bien". Los otros seis municipios son de la Comunidad Valenciana, apuntó.