Un brindis para nostálgicos: vuelven las palanganas del Moby a Sada

Los nostálgicos tendrán la oportunidad el próximo domingo 28 de junio de probar de nuevo un brebaje que les trasladará a los años de la movida de Sada y, en concreto, a un local que se convirtió en una referencia para miles de jóvenes de dentro y fuera de la villa: el Moby Dick. La vinoteca Vivamus Terrace ha decidido arrancar el verano con un homenaje a este emblemático pub y a su alma máter, Lito Pena, un dinamizador cultural que hizo del Moby mucho más que un bar, un centro sociocultural que unió a varias generaciones que aún recuerdan con morriña las palanganas, ese bebida que bajaba tan rápido como subía. "Era traicionera como ela sola!", advierten ya los promotores de la cita.

Cartel del Vivamus Terrace con la fiesta tributo al Moby Dick. / LOC

"Pensamos que era la mejor manera de dar la bienvenida al verano", cuenta Nadia López, responsable de Vivamus Terrace. Ella llegó de Argentina en 2017, por lo que no vivió en persona los buenos tiempos del Moby, pero sí a través de numerosos conocidos que le contagiaron la devoción por este lugar de peregrinación juvenil en los años 80 y 90: "Todo el mundo me hablaba del Moby con mucho cariño", cuenta esta hostelera, que se lanzó a organizar la cita tras hablar con la madre e hija de Lito, que acogieron con entusiasmo la iniciativa. No solo eso, Nadia contará también con el apoyo de antiguos trabajadores del bar que la ayudarán a preparar la palanganas para garantizar una experiencia inmersiva total. "Tenemos la receta original y nos van a ayudar a prepararla para que sea exactamente igual", avanza.

Este viaje de vuelta al local que marcó una época en Sada comenzará a las 13.30 y estará amenizado por tres DJ: Susete Deluxe, Cepi y Golvelius. Será un tardeo que se prolongará hasta las ocho o nueve de la noche. "Lo hacemos con mucho cariño y espero que sirva para que se reencuentren muchos de los que iban ahí", espera Nadia. Y es que esta hostelera tiene claro que lo que se servirá este domingo en Vivamus es más que bebida: "Son recuerdos". Un brindis que muchos no querrán perderse.