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Carlangas se suma al cartel del Rock in Cambre

El festival recupera el formato de dos días completos de conciertos y tiene ya confirmados a Boikot, Biznaga y Me Fritos and the Gimme Cheetos

Carlangas, en un concierto en el muelle de Batería. // Andrea Sánchez

Carlangas, en un concierto en el muelle de Batería. // Andrea Sánchez / LOC

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RAC

Cambre

Carlangas será uno de los cabezas del cartel del Rock in Cambre, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre. El músico compostelán, que lideró durante más de una década Novedades Carminha, acaba de publicar su tercer trabajo en solitario, Universo paralelo, un disco que supone una vuelta a sus raíces más eléctricas y directas y en el que reivindica la cultura rock que marcó su trayectoria cultural.

El Concello de Cambre confirmó hoy la incorporación de Carlangas a un cartel que cuenta ya con nombres como Boikot, Biznaga y Me Fritos and the Gimme Cheetos.

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El festival recupera este año el formato de dos días completos y mantiene su apuesta de combinar grandes nombres de la música estatal con la promoción del talento emergente y local.

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