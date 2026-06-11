Carlangas se suma al cartel del Rock in Cambre

Carlangas será uno de los cabezas del cartel del Rock in Cambre, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre. El músico compostelán, que lideró durante más de una década Novedades Carminha, acaba de publicar su tercer trabajo en solitario, Universo paralelo, un disco que supone una vuelta a sus raíces más eléctricas y directas y en el que reivindica la cultura rock que marcó su trayectoria cultural.

El Concello de Cambre confirmó hoy la incorporación de Carlangas a un cartel que cuenta ya con nombres como Boikot, Biznaga y Me Fritos and the Gimme Cheetos.

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El festival recupera este año el formato de dos días completos y mantiene su apuesta de combinar grandes nombres de la música estatal con la promoción del talento emergente y local.