El Concello de Cambre busca fortalecer Servicios Sociales cubriendo la plaza de coordinadora y acelerando procesos selectivos

El Concello de Cambre ha avanzado este jueves que comenzará el proceso para cubrir el puesto de coordinadora de los Servicios Sociales municipales, ante la baja de la actual titular del puesto. La medida, junto con la puesta en marcha de procesos selectivos de educadores y trabajadores sociales, busca fortalecer una de las áreas más críticas en cuanto a falta de personal en el Ayuntamiento.

El Ejecutivo local señala que este mes se celebrarán los exámenes para educadores sociales, y que en las primeras semanas de julio se darán a conocer las listas para trabajadores sociales. Esto, señalan, "permitirá al Concello contar con profesionales disponibles para responder con mayor rapidez a las necesidades de cobertura que se produzcan en el departamento".

La cobertura de estos puestos, junto con la apertura del proceso de selección para el técnico encargado de encabezar el servicio, busca hacer frente a eventuales bajas o cambios de personas que "puedan afectar al normal funcionamiento de un servicio esencial".

La alcaldesa Diana Piñeiro destacó que "os Servizos Sociais constitúen unha prioridade para este goberno e por iso estamos impulsando medidas que permitan fortalecer tanto o persoal como a organización interna da área". "Queremos dotar ao departamento dunha maior estabilidade e capacidade de resposta, planificando solucións que permitan afrontar con garantías as necesidades presentes e futuras do servizo", añadió.

Falta de personal

La falta de plantilla en el área de Servicios Sociales ha estado en el epicentro del debate municipal en los últimos meses. La oposición ha denunciado en varias ocasiones que no hay trabajadores que atiendan al público, retraso a la hora de resolver expedientes y una falta de control sobre la nueva adjudicataria del Servicio de Ayuda en el Hogar.

En respuesta el Gobierno municipal ha anunciado también una nueva reunión de seguimiento con la empresa responsable para analizar la situación actual del servicio de atención domiciliaria, las necesidades existentes y medidas para mejorar la prestación.

Las actuaciones, afirma el Concello, son parte de un proceso más amplio de "fortalecimiento de los Servicios Sociales municipales" y que tienen como objetivo mejorar la situación organizativa y de personal que "se viene arrastrando desde hace años". El Gobierno local recuerda que ya en 2023 la Xunta había advertido sobre la necesidad de reforzar los recursos humanos en el departamento y de adoptar medidas para garantizar la "correcta prestación de los servicios".

La regidora subrayó que "a situación actual non xorde da noite para a mañá, senón que responde a necesidades estruturais que levan anos acumulándose e que xa foran advertidas pola propia Inspección de Servizos Sociais da Xunta. O noso obxectivo é reverter progresivamente esa situación e dotar aos Servizos Sociais da estabilidade, da organización e dos recursos que require a atención á cidadanía".

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La problemática de la falta de trabajadores en el Concello ha provocado múltiples movilizaciones por parte de la Junta de Personal en años anteriores, que apunta que el epicentro del conflicto está en el desfase de la relación de Puestos de Trabajo (RPT), que data del año 1999 y no se adapta a las realidades actuales del municipio.