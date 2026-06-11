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Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica

El equipo directivo denuncia que la "imposición" de la Consellería de Educación "sin previa negociación"

Anxo Gómez, director que dimitió del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica en el centro

Anxo Gómez, director que dimitió del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica en el centro / Casteleiro

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Marta Casais

Carral

El equipo directivo del instituto de Carral ha dimitido en bloque este jueves por la implantación de la FP Básica "sin previa negociación con la comunidad educativa". Horas antes el profesorado se había manifestado en frente del centro para denunciar la "falta de planificación" y "consenso" de la decisión de impartir la modalidad.

En un aviso remitido a las familias el equipo directivo informa que: "Ante la imposición de la Consellería de Educación de la implantación de una aula nómada de FP Básica de en nuestro centro para el curso 2026-2027 sin previa negociación con la comunidad educativa, el Equipo Directivo del IES de Carral presentó su dimisión ante el Consello Escolar y lo remitió a Inspección Educativa".

Protesta en el instituto de Carral por la imposición de la FP Básica

Protesta en el instituto de Carral por la imposición de la FP Básica

Marta Casais

La decisión llega después de que fuera el propio director del centro, Anxo Gómez, el que expresara la disconformidad de los profesores por la decisión de la Xunta. "Ni el equipo directivo ni el claustro de profesorado se opone, todo lo contrario, a aumentar las modalidades de enseñanza en el centro. Eso sí, siempre que sea producto de una adecuada planificación, tanto del tipo de educación a impartir, de los espacios que se van a crear para hacerlo y del consenso entre Xunta, Concello y el centro educativo", manifestaban los profesores por la mañana.

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Entre las dificultades que exponían para el próximo curso estaba la "llegada de alumnado externo desvinculado de la dinámica educativa del centro", lo que podría causar problemas de convivencia con alumnos de menor edad; la falta de espacios adecuados para realizar las clases y el impacto en los recursos humanos de un centro tan pequeño.

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