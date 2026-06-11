Indignación en Carral por la "imposición" de una nueva FP sin participación del profesorado
Profesores y padres de Carral protestan contra la implantación de la FP Básica de Vehículos por dudas sobre recursos y un proceso no consensuado
El Ayuntamiento de Carral asegura que la nueva FP Básica se impartirá en un módulo anexo y se gestionará la convivencia con el alumnado de ESO
Decenas de familias, alumnos y profesores se han movilizado este jueves en Carral para denunciar la imposición de la Formación Profesional Básica en Mantenimiento de Vehículos bajo el lema: "FP así pero non así". La comunidad educativa denuncia que apenas ha habido negociación con la Xunta para implantar la modalidad y exponen dudas sobre la capacidad de los recursos humanos, materiales y de espacio para su desarrollo.
"Se nos aseguró personalmente que esta modalidad de enseñanza non se impondría el centro y que se resolverían todas las dudas del profesorado antes de tomar una decisión, pero la realidad fue bien distinta", expuso el director del centro Anxo Gómez en un manifiesto leído durante la protesta.
Gómez explica que como instituto "pasaremos de 250 alumnos a 270 el curso que viene", lo que pone a prueba los espacios de un centro construido hace apenas diez años. "Tenemos ocupadas todas esas aulas menos una, que necesitamos para hacer los desdobles cuando hay inglés o francés", señala el director.
El claustro también se encuentra "molesto" por el proceso que se llevó para implantar la modalidad. "Cuando se nos ofreció esto dijimos que no", dice Gómez que añade que pidió a la Consellería de Educación un tiempo para evaluar la propuesta. "Nuestra sorpresa fue ver que aparecíamos en el borrador y nos llaman para decirnos que la resolución definitiva va a ir al Diario Oficial de Galicia, por lo que no hay nada que hacer", explica el director.
"Lo primero que nos molestó fue eso, que fue algo no consensuado, no planificado, no sabemos por qué se decidieron por este centro, sinceramente", apunta Gómez.
Preocupaciones por la convivencia
Con todo, lo que más preocupa tanto a padres como profesores es la futura convivencia con los alumnos, algo más mayores de los que normalmente cursan los estudios en el instituto de carral, que solo tiene la Educación Secundaria Obligatoria. "Supuestamente por la edad no nos van a meter a esos niños aquí, para que no interfieran con la vida de los del instituto", señala una madre.
El Ayuntamiento de Carral este miércoles aclaró que la nueva modalidad educativa se hará en un módulo en una finca colindante y que se programarán los recreos para "evitar incidencias" entre el distinto alumnado. "Dónde se van a meter cuando sea el invierno y llueva, cuándo hagan un acto del instituto, ¿qué hacen con esos niños? ¿No se pueden mezclar, son apestados?", se preguntaba la madre de un estudiante de primero de la ESO.
Tanto familias como profesorado inciden que no están en contra de la enseñanza de la FP, y dan la bienvenida a más ofertas educativas para los estudiantes, pero cuestionan cómo se ha anunciado y la nula participación que ha tenido la comunidad educativa en la decisión. "La indignación no es porque nos pongan una FP. Es por hacer las cosas mal y por mentirles a los vecinos. Porque el lunes el alcalde sale diciendo que está en negociaciones y a los dos días vemos que la resolución definitiva se había firmado el 27 de mayo", afirman los padres.
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