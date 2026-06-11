Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia de la primitivaLa Fiscalía cambia de versiónManifestación del metalXimo a punto de renovarTranvías se renueva
instagramlinkedin

Jóvenes de Oleiros realizan un safari fotográfico por Cambre y Ordes para descubrir su arte urbano

El Concello de Oleiros programa las salidas a Cambre y Ordes a través de las Casas da Mocidade

Murales en la playa de Bastiagueiro, en Oleiros.

Murales en la playa de Bastiagueiro, en Oleiros. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Oleiros

Los jóvenes de Oleiros se irán este sábado, 13 de junio, de safari fotográfico por Cambre para conocer sus obras murales y de arte urbano. Esta actividad, impulsada por el Concello de Oleiros a través de las Casas da Mocidade, tendrá continuidad el sábado 20 de junio por las calles de Ordes.

Como explican desde el Gobierno local en un comunicado, se trata de una "aventura diferente" en la que las personas participantes, a modo de yincana, deberán localizar los murales, descubrir las historias que en ellos se esconden, sacar fotos a las obras más sorprendentes del recorrido y resolver las pistas y juegos propuestos por la organización.

En el caso de Ordes, además de la yincana, la salida también incluye una ruta por Os Muíños de Baltar, donde los participantes podrán disfrutar de la riqueza natural de la zona, además de conocer de primera mano la huella del agua en nuestro patrimonio.

Noticias relacionadas y más

Las personas interesadas en apuntarse a estas actividades podrán hacerlo de forma presencial en las Casas da Mocidade de As Pedras y Portaberta, a través de sus redes sociales, por teléfono o en la web municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año
  2. El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
  3. La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
  4. Oleiros abre el plazo para apuntarse a la cooperativa de la promoción Xardíns da Rabadeira
  5. El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: 'Lo importante es formarse y tratar bien a la gente
  6. Una pareja de Culleredo acumula una deuda de 36.600 euros por un error con su dirección postal
  7. Cierra el Copacabana de A Coruña para celebrar sus 70 años por anticipado
  8. Cinco paseos marítimos cerca de A Coruña ideales para recorrer a pie: mar, acantilados y los mejores atardeceres de Galicia

Jóvenes de Oleiros visitarán los murales urbanos de Cambre y Ordes

Jóvenes de Oleiros visitarán los murales urbanos de Cambre y Ordes

Presentación del programa 'Forza e Mente' en el IES Rego de Trabe

Presentación del programa 'Forza e Mente' en el IES Rego de Trabe

Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica

Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica

Oleiros realizará análisis quincenales en la playa de Santa Cruz para demostrar que las aguas son aptas para el baño

Oleiros realizará análisis quincenales en la playa de Santa Cruz para demostrar que las aguas son aptas para el baño

A Laracha y Cerceda invertirán 922.000 euros en mejorar la carretera que las une

A Laracha y Cerceda invertirán 922.000 euros en mejorar la carretera que las une

Bastiagueiro presume de una de una de las siete banderas azules únicas en el mundo

Bastiagueiro presume de una de una de las siete banderas azules únicas en el mundo

Cambre avanza la cobertura de un puesto clave en Servicios Sociales

Un brindis para nostálgicos: vuelven las palanganas del Moby a Sada

Un brindis para nostálgicos: vuelven las palanganas del Moby a Sada
Tracking Pixel Contents