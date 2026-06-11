Jóvenes de Oleiros realizan un safari fotográfico por Cambre y Ordes para descubrir su arte urbano
El Concello de Oleiros programa las salidas a Cambre y Ordes a través de las Casas da Mocidade
Los jóvenes de Oleiros se irán este sábado, 13 de junio, de safari fotográfico por Cambre para conocer sus obras murales y de arte urbano. Esta actividad, impulsada por el Concello de Oleiros a través de las Casas da Mocidade, tendrá continuidad el sábado 20 de junio por las calles de Ordes.
Como explican desde el Gobierno local en un comunicado, se trata de una "aventura diferente" en la que las personas participantes, a modo de yincana, deberán localizar los murales, descubrir las historias que en ellos se esconden, sacar fotos a las obras más sorprendentes del recorrido y resolver las pistas y juegos propuestos por la organización.
En el caso de Ordes, además de la yincana, la salida también incluye una ruta por Os Muíños de Baltar, donde los participantes podrán disfrutar de la riqueza natural de la zona, además de conocer de primera mano la huella del agua en nuestro patrimonio.
Las personas interesadas en apuntarse a estas actividades podrán hacerlo de forma presencial en las Casas da Mocidade de As Pedras y Portaberta, a través de sus redes sociales, por teléfono o en la web municipal.
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