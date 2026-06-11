A Laracha y Cerceda invertirán 922.000 euros en mejorar la carretera que las une

El Concello de A Laracha se une al de Cerceda para llevar a cabo un proyecto para mejorar la carretera local que comunica ambos municipios, por un presupuesto inicial de 922.000 euros. Las obras previstas buscan renovar el pavimento de 7,5 kilómetros y mejorar los elementos de seguridad y las señales tanto horizontales como verticales.

El gobierno de A Laracha explica que las actuaciones irían desde la confluencia del vial con la DP-1913 en A Laracha, pasando por Gabenlle, Requesende en la parroquia de Golmar, para seguir en los núcleos de Soutullo y Soandres hasta llegar a la piscina de Cerceda.

Ambos ayuntamiento conciben estas obras como una "intervención estratégica" por beneficiar a la movilidad intermunicipal, la cohesión territorial y la competitividad de la zona. La carretera da un servicio intenso tanto a vecinos como empresas y centro educativos de la zona.

La Junta de Gobierno Local de A Laracha ha acordado este jueves solicitar una subvención a la Xunta por un importe de 461.000 euros dentro del fondo adicional de Cooperación Local para llevar a cabo estas actuaciones.

El Concello ya ha realizado otras obras en el mismo vial, por valor de 143.000 euros, financiados con fondos municipales, para limpiar las cunetas y regular los peraltes para favores a la evacuación de las aguas pluviales.

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