Infraestructuras
La pasarela de madera sobre las marismas del río Baxoi, en Miño, supera los controles de Xunta y Estado
El Concello de Miño lleva a pleno el último trámite, la autorización por parte de la Xunta de la concesión de un tramo de dominio público para ejecutar esta obra | Los trabajos están valorados en más de un millón de euros
El Concello de Miño elevará al próximo pleno la autorización por parte de la Xunta de la concesión de un tramo del dominio público marítimo-terrestre para construir una pasarela de madera sobre las marismas del río Baxoi que conecte ambas márgenes y mejore la conexión entre los núcleos de Bañobre y Ponte Baxoi y el casco urbano. A consulta de este diario, el Ejecutivo municipal explica que se trata del último trámite para acometer esta obra, que cuenta ya con todos los permisos necesarios, incluidos los del Ministerio para la Transición Ecológica.
La actuación está valorada en 1.197.614 euros y tiene un plazo de ejecución estimado de diez meses. Según detalla el proyecto, la pasarela discurrirá en paralelo a la vía del tren desde Miño a Bañobre, tendrá una longitud de 320 metros y tres metros de ancho y supondrá la ocupación de 1.309 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre y 82 metros cuadrados dentro de la servidumbre.
El Ayuntamiento de Miño destaca que se utilizarán materiales blandos, como la madera, para minimizar el impacto sobre este enclave natural, incluido en la propuesta de ampliación de la Rede Natura de 2011, que no llegó a aprobarse. El Gobierno local presidido por el socialista Manuel Vázquez Faraldo defiende que esta actuación favorecerá la “puesta en valor del borde litoral” y permitirá mejorar la comunicación de los núcleos y facilitar el acceso a pie al colegio desde la zona de Bañobre-Ponte Baxoi, que “actualmente no resulta viable para menores”. El paso, añade, ofrecerá además una alternativa para evitar que las personas transiten por la vía del tren para ahorrar tiempo, con el consiguiente riesgo.
Una actuación cuestionada por el BNG por su impacto
El BNG presentó alegaciones contra este proyecto por su "impacto" en una zona de alto valor ecológico y en trámites de ser declarada Espacio Natural de Interés Local (ENIL). Los nacionalistas cuestionaron además la necesidad de esta obra y defendieron que ya existen rutas alternativas seguras y que hay opciones más económicas que mejorarían la movilidad, como un camino seguro desde Ponte Baxoi a Miño paralelo a la Nacional 651.
El Estado desestimó las alegaciones y defendió, en respuesta a una pregunta del BNG en el Congreso, que esta actuación era «compatible» con la conservación del humedal. El Ministerio incidió en que la finalidad de esta intervención era recuperar la servidumbre de paso, "dejándola expedita para un uso público y gratuito", y "recuperar" la servidumbre de tránsito" en el borde perimetral, "sobre terrenos colindantes con el humedal y en algún punto degradados".
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