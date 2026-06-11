Oleiros realizará análisis quincenales en la playa de Santa Cruz para demostrar que las aguas son aptas para el baño

El Concello de Oleiros ha anunciado que realizará análisis "cada 15 días" en Santa Cruz para demostrar que la calidad de las aguas en la zona del arenal de Portocobo es apta para el baño, al contrario de lo que certifica el registro de aguas de baño del Servizo Galego de Saúde, que vuelve a incluirlo en el censo de los no aptos.

Así lo ha avanzado este jueves el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, durante el acto de izado de la bandera azul de Bastiagueiro, una distinción de la que carece Santa Cruz Porto precisamente por la calidad de sus aguas. Lo hace después de que la semana pasada el director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, respondiese en el Parlamento de Galicia a una pregunta del BNG sobre esta cuestión apuntando la posibilidad de "segregar" el arenal de la zona portuaria y "hacer una zona apta para el baño más allá de otra actividad que se pueda desarrollar".

"Santa Cruz é porto e é praia. Ten un problema, que é que se fixo unha estación de bombeo xigante pola Xunta de Galicia, tres millóns e pico de euros, que quedou con déficit. Cando hay un vendaval e chove moito, as augas da chuvia inexplicablemente van ás augas fecais. Entón desborda, sae polo rego de Santa Cruz e dá contaminado" explica el regidor, que puntualiza que "non ten nada que ver Portocobo, o porto ou a saída do río". "Na saída do río chegan os patos solos para que dea contaminado", apunta. "Nos outros tramos imos demostrar que non hay contaminación. E vai ser porto e vai ser praia", remarca García Seoane.

El arenal de Santa Cruz Porto recibió por primera vez la prohibición en el año 2016, hace ahora una década. La mantuvo hasta 2020 y solo en un lapso de tiempo de 4 años logró evitar esta restricción, que alerta de los riesgos que para la salud puede acarrear el contacto con aguas contaminadas, entre los que figuran gastroenteritis o enfermedades respiratorias como consecuencia de la contaminación bacteriana.

Falta de señalización

Precisamente, el BNG llevó esta cuestión al Parlamento por la falta de señalización que alerte de esta situación. "Se a poboación non está informada, a prohibición non ten ningunha lóxica", defendía la diputada oleirense Iria Taibo, a lo que el director de Augas de Galicia respondió que la seguridad y el baño "es competencia municipal" e incidió en la necesidad de delimitar los espacios. "A nivel de Augas é importante segregalo", remarcó, al tiempo que señaló que la competencia sobre la calidad de las aguas de baño es competencia del Servizo Galego de Saúde. "Non creo que sexa necesario que veña un director xeral a falar de protocolos de reactivación de zonas de baño ou de controis", concluyó.

Sobre la reactivación, el alcalde de Oleiros aseguró que ya se lo han pedido "cincuenta veces" a la Xunta, pero que el punto de muestreo está en el río "e vai dar sempre mal". "Estamos investindo continuamente cartos para que alí non haxa ese problema, pero é un punto concreto que ten esa singularidade", argumentó García Seoane, que recordó que el Concello está acometiendo "obras importantísimas" en todo el frente del puerto de Santa Cruz para evitar los problemas de afloramiento de fecales registrados en el pasado.