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Presentación del programa 'Forza e Mente' en el IES Rego de Trabe

La iniciativa combina la práctica deportiva con la promoción de hábitos saludables y el cuidado de la salud emocional

Presentación del nuevo programa deportivo en el IES Rego da Trabe.

Presentación del nuevo programa deportivo en el IES Rego da Trabe. / LOC

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RAC

Culleredo

La Diputación puso en marcha este jueves en el instituto Rego de Trabe el programa Forza e Mente, una iniciativa destinada a promover la práctica deportiva, los hábitos saludables y el cuidado de la salud emocional. El acto estuvo presidido por el diputado de Deportes, Antonio Leira, y contó con la asistencia de la concejala de Culleredo Cristina Pardo y dos referentes del deporte gallego: la halterófila olímpica y campeona de España Irene Martínez y la campeona española de rugby y psicóloga deportiva, Alba Lalín.

Este programa combina dinámicas de actividad física con contenidos orientados a la autoestima, la motivación, la cooperación y la prevención de conductas sedentarias.

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