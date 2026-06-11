Presentación del programa 'Forza e Mente' en el IES Rego de Trabe

La Diputación puso en marcha este jueves en el instituto Rego de Trabe el programa Forza e Mente, una iniciativa destinada a promover la práctica deportiva, los hábitos saludables y el cuidado de la salud emocional. El acto estuvo presidido por el diputado de Deportes, Antonio Leira, y contó con la asistencia de la concejala de Culleredo Cristina Pardo y dos referentes del deporte gallego: la halterófila olímpica y campeona de España Irene Martínez y la campeona española de rugby y psicóloga deportiva, Alba Lalín.

Este programa combina dinámicas de actividad física con contenidos orientados a la autoestima, la motivación, la cooperación y la prevención de conductas sedentarias.